Fora dos planos do Chelsea, Bakayoko se aproxima de acerto com Milan

Tiemoue Bakayoko parece estar de dias contados dentro do elenco do Chelsea. Após temporada com rendimento abaixo do esperado, o volante não deixou boa impressão e está fora do novo ciclo da equipe, liderado pelo treinador Maurizio Sarri. Na estreia do clube inglês na Premier League, o jogador ficou fora da lista dos relacionados, o que aumentou rumores de sua saída.

No mesmo dia de sua ausência no plantel, a imprensa italiana divulgou informações sobre um acerto iminente de Bakayoko com o Milan. Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, o francês de 23 anos deve migrar à Itália por contrato de empréstimo válido por um ano, com opção de compra ao final do vínculo, estimado em 35 milhões de euros.

Na última janela de verão, o Chelsea investiu € 40 milhões em sua contratação, junto ao Monaco. O volante havia sido uma das peças da equipe francesa na brilhante temporada de 2016-17, ao lado de nomes como Mbappé, Lemar, Mendy e Bernardo Silva.

Em caso de sua chegada ao Milan se concretizar, o jogador disputaria posição no time titular com Biglia, em caso de utilização no setor mais recuado do meio-campo, ou Kessié, de forma mais avançada.