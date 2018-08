Lazio oficializa chegada de Milan Badelj e Joaquín Correa como novos reforços para temporada

O mercado italiano não para. Após movimentar suas finanças com a venda de Felipe Anderson para o West Ham, da Inglaterra, a Lazio resolveu investir no mercado e oficializou a contratação de dois jogadores para seu elenco, são eles: Milan Badelj e Joaquín Correa.

Badelj foi um dos destaques da Croácia na Copa do Mundo 2018, quando se sagrou vice-campeão da competição. Sem clube após sua saída da Fiorentina, o meia, aos 29 anos, assinou contrato com a equipe da capital italiana por quatro temporadas.

Além do croata, Correa, ex-jogador do Sevilla, também acordou vínculo com a equipe, este por cinco temporadas. Embora as partes não divulguem o valor da negociação, a imprensa espanhola especula que o atacante tenha custado 12,5 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões). Em seu antigo clube, o jogador de 23 anos passou duas temporadas, marcando 15 gols em 73 partidas. O treinador Simone Inzaghi aprovou as contratações e fez elogios aos novos jogadores de seu plantel.

"Badelj é um jogador importante e irá melhorar nosso time. E substituímos Felipe Anderson com (Joaquín) Correa. Estou satisfeito com a sua chegada, é jovem e tem qualidade", afirmou o comandante da equipe.

A Lazio inicia sua temporada 2018-19 entalada, após perder a vaga de classificação à Champions League na última rodada da Serie A passada, quando passou boa parte da competição na zona de classificação ao maior torneio da Europa. No entanto, a equipe conta com importantes perdas no elenco, como do zagueiro De Vrij, vendido à Inter de Milão. Também deixaram a equipe o goleiro Marchetti, o meia Nani e o atacante Djordevic.

Por outro lado, também chegam ao time da capital italiana os goleiro Berisha e Proto, os defensores Durmisi e Acerbi, e o meia Sprocati.