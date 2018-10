Sem reforços para a temporada, Tottenham estreia contra o Newcastle na Premier League

O Tottenham estreia na Premier League neste sábado (11). A primeira partida será realizada contra o Newcastle, às 8h30 (horário de Brasília), no Saint James' Park.

O último confronto entre as equipes foi disputado no Estádio de Wembley, em maio deste ano, com uma vitória do Tottenham por 1 a 0. No campeonato inglês, os times já se enfrentaram 46 vezes, sendo 21 vitórias do Newcastle contra 19 tentos do Tottenham. Os outros seis jogos terminaram empatados.

Com problemas extracampo, Newcastle realizou poucas contratações

O Newcastle convive com um momento ruim com relação à parte administrativa do clube. Logo, chegaram poucos reforços, com destaque para o o brasileiro Kenedy, que chega de empréstimo do Chelsea. Porém, o clube inglês conta com a experiência do técnico espanhol Rafa Benítez. Com relação às ausências, Florian Lejeune e Federico Fernandez estão fora do confronto contra o Tottenham.

Como chegam os Spurs para a estreia

O clube londrino não contratou nenhum atleta nesta janela de transferência. Com isso, torna-se o primeiro time da primeira divisão inglesa, desde 2002, que não contratou e também não vendeu nenhum jogador para o início da temporada. A única novidade no elenco dos Spurs será o atacante holandês Janssen, que estava emprestado ao Besiktas e será reintegrado ao time comandado por Maurício Pochettino.

As grandes forças do Tottenham são o artilheiro Harry Kane e os meias Son e Delli Ali. Para o jogo contra o Newcastle, Pochettino não poderá contar com os seguintes jogadores: Victor Wanyama, Erik Lamela, Juan Foyth, Cameron Carter-Vickers, Harry Winks e Josh Onomah. Confira os gols dos Spurs nos jogos de pré-temporada: