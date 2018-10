Marco Silva elogia Richarlison em sua estreia pelo Everton: "Prazer de vê-lo marcar dois gols"

O Everton estreou na Premier League com um empate de 2 a 2 contra o Wolwerhampton. Com dois gols de Richarlison, os Toffes tiveram dificuldades de segurar o rival com um a menos, que empatou com Rúben Neves e Raúl Jiménez.

Marco Silva fez questão de enaltecer seus atletas pela partida. Após a expulsão de Jagielka, em falta que resultou no gol de empate dos Wolves no primeiro tempo, o treinador viu a dedicação dos jogadores para manter o nível que tinham com onze em campo.

“Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Jogar quase 50 minutos com 10 homens e mostrar o nível de desempenho que tivemos contra um time bom é muito agradável”, elogiou.

O treinador também elogiou a atuação do brasileiro Richarlison, contratado por 45 milhões de libras para essa temporada, e que marcou os dois gols do Everton na partida. Os dois já haviam trabalhado no Watford, e tiveram bom desempenho juntos.

“Foi um bom desempenho de um jogador que conheço, podendo jogar assim. Não são apenas seus objetivos. Ele trabalha duro, faz corridas e tenho o prazer de vê-lo marcar dois gols, mas o mais agradável é o desempenho da equipe”, afirmou.

Apesar de elogiar o desempenho de seus jogadores, Marco Silva disse que poderiam ter saído com a vitória hoje.

“Depois de fazermos o 1 a 0, talvez pudéssemos ter feito mais, mas a exibição no segundo tempo foi muito boa e a equipe se saiu bem. Poderíamos ter vencido, mas acho que podemos ficar contentes com a forma como jogamos e continuamos daqui pelo resto da temporada”, finalizou.

O Everton volta a campo pela Premier League no próximo sábado (18). Os Toffes vão estrear em casa contra o Southampton, às 11h, do horário de Brasília.