Fenerbahçe recebe Benfica buscando reverter resultado e definir quem vai ao mata-mata da UCL

PARATIDA REALIZADA PELA PRÉ-ELIMINATÓRIA DA LIGA DOS CAMPEÕES, NO ESTÁDIO SUKRU SARAÇOGLÜ, NA TURQUIA.

O Fenerbahçe recebe o Benfica, no Sukru Saraçoglü, nessa terça-feira (14), em busca de uma vitória e classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Os Encarnados carregam a vantagem por ter ganhado o primeiro jogo por 1 a 0.

Benfica largou bem em disputa pela vaga na fase de grupos. Com gol de Cervi, os portugueses jogam pelo empate na Turquia. Já o Fenerbahçe conta com o apoio de sua torcida para garantir a classificação.

Phillip Cocu prevê dificuldades contra os portugueses

A vida do Fenerbahçe não está muito boa. Com a derrota de 1 a 0 em Portugal, se levarem um gol na Turquia, precisarão marcar três para buscar a classificação. O treinador Phillip Cocu sabe que os detalhes irão definir a vaga para a fase de grupos.

“Quando se enfrenta uma equipe como o Benfica, são os detalhes que decidem quem é o melhor. Temos de assegurar que estarão a nosso favor. Pode ser que o Benfica jogue de forma ofensiva. Se assim for, isso pode abrir-nos espaços. Se jogarem de forma mais defensiva, teremos de ser criativos para encontrar espaços. Atuamos de acordo com as características da nossa equipe. Vamos jogar para classificar-nos, isso é o mais importante”, comentou.

Os turcos também têm mais um problema. O recém contratado, por empréstimo do Leicester, Islam Slimani não poderá entrar em campo para ajudar sua equipe. A UEFA não aceitou o pedido do Fenerbahçe e não autorizou que o argelino jogasse contra o Benfica.

Apesar da vantagem, Benfica não vai ficar só na defesa

Rui Vitória, treinador do Benfica, afirmou em entrevista que não pensa em mudar muito o estilo de jogo de sua equipe. O comandante português disse que vão em busca do gol e se defenderão quando for necessário.

“Amanhã (terça-feira) teremos um jogo com uma história diferente do da semana passada. Vamos enfrentar uma equipe difícil, que vai jogar no seu estádio. Vamos à procura do nosso gol. Acreditamos que esta é a forma de passar a eliminatória. Quando tivermos de defender, defenderemos; quando tivermos de atacar, atacaremos”, afirmou.

Um dos destaques dos Encarnados não vai poder enfrentar os turcos. Jonas, que essa semana garantiu a sua permanência no Benfica, não viajou com a delegação por problemas musculares. Rui Vitória comentou sobre sua ausência.

“Jonas não está presente. É um jogador que não fez uma pré-temporada como queríamos devido a várias circunstâncias, fundamentalmente fruto de algum problema relacionado com lesões. Agora que o contexto contratual estava resolvido, lesionou-se no treino antes de virmos. Vamos olhar para o jogo com uma visão coletiva, como sempre, onde todos os jogadores estão prontos para dar respostas. Tem sido assim e é assim que vai continuar a ser”, finalizou.