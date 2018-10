Ativo no mercado de transferências, Milan confirma contratação de Bakayoko

Com um nova diretoria que compõe figuras conhecidas como Leonardo e Paolo Maldini, o Milan vem se mexendo no mercado e anunciou nesta terça-feira (14) o meio-campista francês Tiémoué Bakayoko.

O atleta chega por empréstimo com cerca de € 5 milhões pagos ao Chelsea, clube em que o francês tem vínculo, e ficará no Diavolo até o final da temporada 2018/19. Caso agrade dentro de campo, o Milan tem a opção de compra-lo por € 40 milhões.

Bayoko está em Milão desde a última segunda-feira (13) onde já realizou exames médicos e deve se juntar à equipe nos próximos dias. Com sua chegada, o meio-campista se tornará o 13° francês a vestir a camisa do Milan e se junta ao zagueiro Philippe Mexès, o atacante Jérémy Ménez e o zagueiro e meio-campista que teve passagem marcante pelos rossoneri em Marcel Desailly, que atuou pelo Milan na década de 1990 e foi campeão da Serie A e da Copa dos Campeões (atual Champions League) da temporada 1993/94.

Campeão com a França na Copa do Mundo de 2018, Bakayoko foi destaque no Mônaco do técnico Leonardo Jardim onde foi campeão da Ligue 1 da temporada 2016/17, e chamou a atenção dos Blues.

Todavia, o camisa 14 não correspondeu na Inglaterra e atuou em 29 partidas e marcou apenas dois pelo Chelsea. Com a chegada de um novo comando técnico e do meio-campista Jorginho, o francês perdeu espaço e a diretoria inglesa optou em seu empréstimo.