Sassuolo confirma contratação de Manuel Locatelli, cria da base do Milan

Cria das categorias de base do Milan, o meio-campista Manuel Locatelli acertou sua ida ao Sassuolo, nesta segunda-feira (13), a última semana de janela de transferências na Itália.

O jogador de 20 anos, chega por empréstimo de € 2 milhões até o final da temporada 2018/19. Ao término do período, o Sassuolo automaticamente terá que desembolsar cerca de € 14 milhões, visto que é um contrato com obrigação de compra.

Promovido à equipe titular na temporada 2015/16, Locatelli veio despontar nos rossoneri somente no ano seguinte, onde disputou 25 jogos na Serie A e marcando dois gols. Seu primeiro gol como profissional ocorreu em um clássico contra a Juventus, onde o camisa 73 acertou um petardo em direção ao gol de Buffon, dando a vitória ao Milan no San Siro.

Todavia, o jovem perdeu espaço na equipe na última temporada e aprovou uma negociação com possíveis interessados em sua contratação. Em 2017/18, Locatelli jogou em 21 partidas pelo Milan e não marcou nenhum gol, visto que tem características mais defensivas.

Em seu Instagram oficial, o jogador agradeceu ao Milan, clube em que defendeu desde a infância.

"Obrigado ... Eu acho que não há outra maneira de começar este post. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram perto de mim: dos armazéns de Vismara às de Milão, aos motoristas que me acompanharam quando ainda não possuía carteira de motorista ... ao pessoal de Milão que me apoiou e me apoiou quando eu mais precisava (fisioterapeutas, médicos, treinadores, cozinha do Milan). Graças a vocês, fãs que se comemoraram e gritaram comigo. Graças aos treinadores que sempre deram o seu melhor para me fazer melhorar. Obrigado aos meus colegas de equipe: desde os iniciantes B até o primeiro time. Um agradecimento especial ao Presidente Berlusconi e ao Dr. Galliani. E, claro, graças à minha família, minha namorada e meus amigos que me acompanharam e que sempre me apoiarão em minha nova aventura. Manuel Locatelli 73", despediu-se.

O jogador já deve estar presente nas escalações do Sassuolo na Serie A, que já começa no próximo final de semana. A nova equipe de Locatelli estreia no domingo (19), contra a Internazionale, no Estádio Città del Tricolore, em Sassuolo.