Schalke 04 anuncia contratação do lateral-esquerdo Hamza Mendyl, ex-Lille

O Schalke 04 anunciou nesta sexta-feira (17), a contratação do lateral-esquerdo Hamza Mendyl. O defensor de 20 anos estava no OSC Lille, e assinou um contrato até 30 de junho de 2023 com a equipe alemã.

Em entrevista concedida ao site do clube, o treinador Domenico Tedesco destacou as qualidades que foram essenciais na hora da escolha do jogador, e mostrou-se animado com a contratação.

"Nós passamos um longo e detalhado tempo observando Hamza e estamos felizes por podermos contratá-lo. Ele reúne as características que queremos para essa posição. Atletismo, dinâmica, robustez e coragem na chegada ao ataque. Estamos ansiosos para dar os próximos passos em nosso desenvolvimento com esse talento", disse o técnico.

Mendyl comentou sobre a grandeza dos Azuis e se diz feliz por ter a chance de ser comandado por Domenico Tedesco:"Estou muito feliz por ter assinado um contrato com um clube tão grande. Com Domenico Tedesco, encontro um treinador conhecido por melhorar os jogadores. Ele provou isso de forma impressionante no ano passado. Eu também gostaria de continuar a trabalhar com ele e ajudar o Schalke 04 a ter um bom desempenho nas três competições", afirmou o lateral.

Revelado pelo Lille, o marroquino atuou em 39 jogos pelo clube francês, marcando um gol. O lateral também acumula passagens pelo Sub-19 e Sub-20 do Marrocos, além de 11 jogos pela equipe principal.