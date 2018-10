Com hat-trick de Agüero, City goleia Huddersfield e assume a liderança da Premier League

Neste domingo, Manchester City e Huddersfield Town se enfrentaram pela segunda rodada da Premier League 2018. Os The Citziens receberam os The Terries, no Etihad Stadium, e ganharam por 4 a 1. Os gols do City foram marcados por Sergio Agüero (três vezes), Gabriel Jesus, David Silva e Kongolo contra; Stankovic descontou para o Town .

Os 15 minutos iniciais foram de domínio do time mandante, que chegou ao ataque com tranquilidade. Primeiramente, o atacante Mouine acertou o travessão ao afastar mal na defesa e quase marcou um gol contra. Depois, o brasileiro Gabriel Jesus perdeu duas grandes chances na cara do gol e cabeceou fraco em outro lance, sendo que o goleiro Hamer defendeu todas as finalizações.

Aos 21 minutos, o Manchester City chegou a impressionante marca de 81,5% de posse de bola. Três minutos, Kun Agüero recebeu um lançamento do goleiro Ederson, o atacante fez uma bela jogada, marcou um golaço e abriu o placar no Etihad Stadium.

Com trinta minutos de partida, Gabriel Jesus chutou forte de fora da área, acertou o canto direito do goleiro do Huddersfield e enfim marcou um gol, depois de três meses sem marcar em uma partida oficial.

Quatro minutos depois, o lateral-esquerdo Mendy cruzou na área, Hamer interceptou, porém a bola sobrou para o camisa 10 do City, que empurrou para os fundos das redes e marcou o terceiro. Antes de terminar o primeiro tempo, Stankovic diminuiu para o time visitante.

Os destaques da partida: Agüero, Jesus e Mendy (Foto: Divulgação/Premier League)

A segunda etapa não começou diferente e com apenas dois minutos, Sergio Agüero foi derrubado na intermediária e o árbitro marcou falta. Na cobrança, o meia David Silva acertou o ângulo esquerdo de Hamer e marcou o quarto gol, em seu jogo de número 250 na Premier League. Além disso, o espanhol marcou 49 gols no inglês.

Depois, o Manchester City continuou pressionando em busca de mais gols. Aos 29 minutos, Mendy cruzou na área mais uma vez e Kun Agüero desviou com a sola para balançar as redes. Com isso, Pep Guardiola tirou o argentino, quem saiu ovacionado pela torcida devido à excelente partida e ao hat-trick.

Antes de terminar a partida, City ainda marcou o sexto gol na partida após arrancada do atacante Sané. Ele saiu na cara do gol e o goleiro Hamer defendeu, mas na sequência a bola bateu no zagueiro Kongolo que marcou contra. Com isso, o time de Pep Guardiola goleou o Huddersfield por 6 a 1.

O próximo jogo do Manchester City na Premier League será no próximo sábado, às 8H30h (horário de Brasília), contra o Wolverhampton, fora de casa. Já o Huddersfield Town jogará em casa, às 11h, contra o Cardiff City.