Após goleada do City, Guardiola rasga elogios a Agüero: "Um dos melhores atacantes do mundo"

O Manchester City goleou o Huddersfield neste domingo (19), no Etihad Stadium. Após a vitória por 6 a 1, o técnico Pep Guardiola concedeu entrevista coletiva e falou sobre a maneira que a sua equipe foi escalada e também a maneira que instruiu os seus jogadores para atacar o adversário.

"Hoje nós atacamos com 10 jogadores na caixa e jogamos bem. Decidimos jogar com dois atacantes para pressionar mais alto o campo", explicou Pep Guardiola.

O meia David Silva marcou um golaço de falta contra o Huddersfield, no jogo de número 250 na Premier League, que contou com a presença da família do atleta, na arquibancada. Gabriel Jesus também marcou um gol e quebrou um tabu de três meses sem marcar em uma partida oficial. Com isso, Guardiola respondeu essas questões na coletiva.

"Seu filho nunca vai esquecer a primeira vez que viu seu pai jogar futebol e ele marcou um gol para ele. Tem sido difícil para sua família, mas felizmente ele tem um filho e ele estava aqui. É um dia especial para eles, para nós e para o David", ressaltou.

"Ele teve uma boa Copa do Mundo, mas aqui nós os julgamos se eles vencerem ou se marcarem. Temos que lhe dar muito crédito pelo espaço que ele cria", completou o treinador.

(Foto: Divulgação/Manchester City)

E para finalizar, o técnico do Manchester City falou sobre a excelente atuação do atacante Kun Agüero. O argentino marcou três gols na goleada de 6 a 1 e ajudou o clube inglês a assumir a primeira colocação da Premier League.

"Ele é um dos melhores, melhores e melhores atacantes do mundo, sem dúvida. Mais clínico? Três gols de um jogo é bom. Eu não vou pedir para ele ser mais clínico! Ele voltou perfeito", concluiu Pep Guardiola.