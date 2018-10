Wolfsburg anuncia faixa de capitão arco-íris em campanha a favor da diversidade

O Wolfsburg anunciou nesta sexta-feira (24) que Josuha Guilavogui e os demais capitães do clube terão uma novidade em seus braços na temporada 2018/2019. Os jogadores dos Lobos usarão uma faixa com as cores arco-íris, simbolizando a diversidade.

A ação visa ajudar a luta das minorias contra a discriminação presente na sociedade e convida-os para estarem presentes na Volkfswagen Arena durante os jogos da Bundesliga. Gerente de futebol do VFL, Jorg Schmadtke comentou sobre o assunto.

"Somos um clube para uma sociedade tolerante. Por isso, queremos nos posicionar, não apenas seletivamente contra o preconceito, mas enviar um sinal claro para mostrar que estamos em favor da diversidade", afirmou.

Essa campanha também irá abranger todas as categorias do futebol masculino e feminino, desde o Sub-10 até o profissional, com os líderes dos elencos usando a banda. O francês Guilavogui, portador da faixa no time masculino, explicou que o objetivo é dar espaço a todos na casa dos Lobos daqui pra frente.

"Nós, os jogadores de futebol, somos modelos e queremos mostrar com o arco-íris que todos nós somos bem-vindos no estádio e no clube", esclareceu.

A faixa de cor arco-íris estreia na próxima partida do Wolfs, que será neste sábado (25), diante do Schalke 04, ás 10h30, na Volkswagen Arena.