Levante e Valencia empatam em clássico disputado pela La Liga

PARTIDA VÁLIDA PELA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO ESPANHOL, LA LIGA, DISPUTADA NO ESTÁDIO Ciutat de Valencia, EM VALENCIA

No clássico da cidade de Valência, realizado na manhã deste domingo (2), Levante e Valencia empataram por 2 a 2. Em partida disputada no Estádio Ciutat de Valencia, válida pela terceira rodada da La Liga, as duas equipes protagonizaram uma partida bastante disputada.

Jogando em casa, o Levante abriu o placar, quando num rápido contra-ataque, o atacante Roger Martí, aproveitou o rebote no chute de Emmanuel Boateng, para marcar o primeiro dos “Granotes” logo aos 12 minutos.

Não deu nem tempo de comemorar. Logo em seguida, aos 16, Denis Cheryshev aproveitou o cruzamento de Carlos Soler, e de cabeça, mandou no canto esquerdo Oier Olazaba, empatando para “Los Ches”.

Aos 26, numa boa troca de passes, Cheryshev cruzou para Kevin Gameiro, que de pé esquerdo, desperdiçou uma ótima chance. Logo em seguida, o Levante deu o troco, colocando uma bola na trave no chute de José Luis Morales.

O time da casa continuou insistindo, e aos 33, Roger Martí marcou o seu segundo gol na partida. Após um belo lançamento de Enis Bardhi, o camisa 9 dominou e chutou cruzado, sem chances para o arqueiro adversário.

No início da segunda etapa, aos 50 minutos, o zagueiro Toño derrubou Carlos Soler dentro da área. Na cobrança de pênalti, o capitão Daniel Parejo bateu firme, empatando o jogo em 2 a 2.

A partida seguiu bastante disputada, mas com poucos lances de perigo. Aos 76, Coke recebeu seu segundo cartão amarelo, sendo expulso após uma entrada perigosa. Os treinadores utilizaram todas as substituições, mas o empate acabou permanecendo até o final.

Com o resultado, o Valencia segue sem vencer no Campeonato Espanhol, com dois empates e uma derrota, ocupando a 15° colocação antes do término da rodada. O time volta a campo no dia 15, quando enfrenta o Betis, às 13h30, no Estádio de Mestalla.

Já o Levante, com quatro pontos conquistados, ocupa a 5° colocação até o momento, com uma vitória, um empate e uma derrota. A equipe volta a campo no dia 16, quando fora de casa, enfrenta o Espanyol, às 11h15, no Estádio Cornellà-El Prat.