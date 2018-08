Real Betis anuncia contratação do zagueiro Sidnei, ex-Deportivo, por quatro temporadas

O Real Betis comunicou nesta quinta-feira (2), a contratação do zagueiro Sidnei, por 5 milhões de euros (equivalente a 21.847 reais). O jogador brasileiro assinou o vínculo com a equipe de Andaluzia por quatro temporadas, até 2022.

Formado pelas categorias de base do Internacional, o atleta de 28 anos assumiu a zaga do time Colorado na partida final da Recopa Sul-Americana 2007, contra o Pachuca do México. No ano seguinte, ao Benfica.

Pelas Águias, jogou 95 partidas e marcou 7 gols. Depois de ficar três ano em terras portuguesas, foi emprestado para: o Besiktas, da Turquia, no qual, permaneceu até o fim de 2012. Em seguida, foi para o Espanyol, com duração de contrato de um ano. Em 2014, vestiu a camisa do Deportivo de La Coruña por cinco temporadas.

Agora, com as cores dos Verdiblancos, Sidnei comentou que se sente lisonjeado por participar do elenco do técnico Quique Setién. O defensor ainda expôs que poder contribuir.

"Estou muito feliz por estar aqui e fazer parte deste belo projeto. Eu venho ajudar meus colegas e dar muitas alegrias às pessoas. É uma felicidade imensa para mim estar aqui e fazer parte deste grande clube. Espero poder ajudar da melhor maneira", expressou.

Tendo 270 partidas no futebol profissional, o brasileiro chega ao Betis com o desejo de conquistas. Em relação a concorrência, acredita que isso irá ajudar o time a ter vários triunfos no caminho.

"Eu venho com grande entusiasmo e desejo de ganhar coisas e crescer como jogador. O Betis é um grande clube para vir, espero que tenhamos uma ótima temporada. Tenho certeza de que com essa competição e o grupo de jogadores que temos, as pessoas vão curtir muito e teremos uma ótima temporada", assegurou.