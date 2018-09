Valladolid, novo clube de Ronaldo Fenômeno, deseja ter Vinicius Junior em seu elenco

Se tornando sócio majoritário do clube espanhol Valladolid, Ronaldo Fenômeno, um dos grande jogadores que já fez parte da história do Real Madrid, deseja através de empréstimo, ter o Vinicius Junior no elenco do seu mais novo clube.

O plano do ídolo é trazer o jogador em janeiro com um contrato de seis meses. Antes da chegada de Ronaldo ao clube, o Valladolid já havia entrado em contato com os merengues para que o jovem talento fosse emprestado para o clube, mas as negociações não foram para frente. Agora com Ronaldo no comando, o clube volta a ter o interesse pelo jogador despertado novamente, pela admiração que o novo presidente tem por Vinicius.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Apesar de ainda não ter conquistado seu espaço no elenco principal, o jogador ainda não foi totalmente descartado pelo técnico Julen Lopetegui, ainda mais agora que voltou a treinar com o time A após suas belas partidas com o time B.

A moral de Vinicius está tão grande que, muitos torcedores e jornais da Espanha começaram a fazer uma pressão no comandante da equipe para que a nova contratação comesse a ser utilizada nos jogos do Campeonato Espanhol. Mas enquanto isso não acontece, o atacante brasileiro segue treinando para que sua estreia aconteça o mais rápido possível.