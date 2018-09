Atlético de Madrid bate Getafe fora de casa e consegue sua segunda vitória na La Liga

Partida válida pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. No estádio Coliseum Alfonso Perez na cidade de Getafe.

INCIDENCIAS : Partida válida pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. No estádio Coliseum Alfonso Perez na cidade de Getafe.

Na tarde deste sábado (22), o Atlético de Madrid teve um compromisso fora de casa contra o Getafe no estádio Coliseum Alfonso Perez. A partida valeu pela quinta rodada da La Liga

Com um primeiro tempo sem muitas emoções, com muitos erros, principalmente de passe das duas equipes, mas vimos no início da primeira parcial o Atlético fazendo uma marcação adiantada, com os jogadores arriscando chutes de fora da área, com por exemplo o Griezmann aos 12 minutos de partida, botando a bola por cima do gol defendido pelo Soria. Mas o time visitante termina o primeiro tempo com somente duas finalizações certas. E uma deu origem ao gol.

Tendo origem de um chute de fora da área, pelo Lemar que com um passe do Griezmann manda uma bela bola colocada, mas na hora da defasa a bola bate na trave e depois esbarra nas costas do goleiro do Getafe e acaba entrando dentro do gol abrindo o marcado para o time visitante.

A partir do gol, o time mandante começa a se mandar para o ataque tendo mais cinco finalizações perigosas durante o primeiro tempo, obrigando o goleiro Oblak a trabalhar bastante, e sai para o intervalo com uma atitude mais ofensiva e obrigando o Atlético a se defender bastante para segurar o resultado fora de casa.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

No segundo tempo, o Atlético entra mais ofensivo na partida buscando ampliar mais o resultado. Porém como o Getafe vivia um bom momento na partida no final da primeira parcial, as jogadas de ataque aconteciam a todo momento para as duas equipes.

Mas logo no início da volta do intervalo, o francês Lemar novamente com uma ótima finalização, consegue ampliar o placar para o time de Madrid. Com uma jogada criada após uma enfiada de bola, indo para dentro da grande área, o atacante pode com o pé esquerdo mandar a bola para o centro do gol sem chance de defesa para o goleiro adversário.

Bem atrás do placar, o time mandante se viu pressionado para buscar o resultado em casa. Com jogadas de ataque que não estavam dando resultado, o time sofreu pela falta de poder nas finalizações. Mas no minuto 67, após uma falta marcada no campo de ataque do Getafe, Alejo não gostou da marcação forte do jogador do Atlético e acabou se desentendo com um defensor e resultou em sua expulsão. Agora com 10 jogadores em campo, a busca pelo resultado ficou ainda mais crítica.

Com um jogador a mais, o Atlético se viu tranquilo na partida. Com essa vitória sendo somente a segunda do time desde do início do campeonato, o time de Madrid se viu pressionado para buscar um bom resultado pois estava a sete pontos atrás do líder Barcelona, e se não conquistasse a vitória, sua situação começaria a ficar complicada.

O Getafe sofre jogando com um menos e também por causa da superioridade técnica do seu adversário. Pois o Atlético apesar de não ter demonstrado o seu melhor futebol, soube administrar a partida para decidir no momento que queria.

Na próxima rodada, o Getafe entra em campo contra o Alaves fora de casa na quinta feira (27), as 15h (horário de Brasília). Já o Atlético de Madrid tem um confronto contra Huescas diante de sua torcida no estádio Wanda Metropolitano na terça feira (25), as 17(horário de Brasília).