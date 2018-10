Lopetegui lamenta revés do Real Madrid no El Clásico: "Um dia triste"

Na tarde deste domingo (28), o Real Madrid teve um de seus jogos mais importantes em toda temporada. O El Clássico que é um dos jogos mais esperados no mundo do futebol, teve um resultado negativo para a equipe merengue. Com a derrota desastrosa para o Barcelona por 5 a 1 no Camp Nou, o time madrilenho começa a se complicar bastante com a distância criada entre seus adversários na tabela.

Após a derrota, o técnico Julen Lopetegui na coletiva de imprensa lamentou ainda mais a perda, rivalidade histórica que existe entre os dois clubes. Disse que apesar das chances desperdiçadas, a superioridade do Barcelona na primeira etapa e o oportunismo para matar o jogo nos erros do seu time foram fundamentais para o resultado final da partida.

"A derrota é sempre difícil e contra o Barcelona ainda mais. Tivemos a oportunidade de dar a volta por cima, criando chances claras de empatar e vencer o jogo no segundo tempo. No primeiro foram superiores e no segundo, mudamos as coisas e fomos melhores. Entramos no jogo, mas não foi. No final, tivemos azar, tivemos desfalques. O terceiro gol nos matou e, quando a partida foi aberta, fomos punidos com mais força. O resultado não reflete o jogo, mas é assim. No primeiro tempo tivemos chances, mas a penalidade nos atrasou. No segundo tempo batemos na trave e tivemos muitas chances. Nós só podemos nos culpar por não ter tido a bola e não fazê-los correr mais ", disse o treinador.

Sabendo da pressão em seu trabalho nas últimas rodadas por resultados que não vem agradando, Lopetegui assimila a possibilidade de deixar o comando o Real a qualquer momento. No últimos dias, altos rumores sobre o interesse o clube merengue em nomes como Antonio Conte nem ficando cada vez mais fortes. Na coletiva, o técnico disse que são outras pessoas que decidem certas medidas dentro do clube.

"A responsabilidade é do técnico, mas todos nós ganhamos e perdemos juntos. Ainda acredito que são os primeiros dias da temporada e apesar de hoje ser um dia triste, estou certo de que esse time vai se sair melhor. Eu não sou aquele que toma as decisões. Eu já expliquei como me sinto e agora é para outras pessoas", finalizou.