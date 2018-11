Philippe Coutinho tem ruptura no bíceps confirmada e vira desfalque pelas próximas três semanas 

Em ótima fase no Barcelona e na seleção brasileira, o meia Philippe Coutinho irá desfalcar nas próximas duas ou três semanas. Em nota divulgada pelo clube Catalão, o brasileiro tem uma ruptura no bíceps femoral da perna esquerda detectada através de exames feitos pelo departamento médico do clube.

Em sua última partida pelo Barça, pela UEFA Champions League contra a Internazionale, o jogador atuou nos 90 minutos de jogo mas no intervalo já havia se queixado sobre possíveis dores, de acordo com os jornais espanhóis. E antes dos treinos da parte da manhã desta quinta feira, Coutinho realizou exames que acabaram confirmando a lesão e o vetando dos treinamentos.

Com o diagnóstico, o brasileiro irá ficar de fora até o fim do mês perdendo jogos importantes. Ficará de fora do clássico contra o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol no sábado (24), a partida válida pela quinta rodada da Champions League contra o PSV na quarta feira (28) e os dois amistosos contra Camarões e Uruguai representando o Brasil que serão sediados na Inglaterra nos dias 16 e 20 de novembro.