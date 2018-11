Sevilla vence Akhisar e mantém líder isolado do grupo J da Europa League

Na tarde desta quinta feira (8), o Akhisar Belediyespor recebeu o Sevilla em seu estádio Spor Toto Akhisar Stadi, na Turquia, para a partida válida pela quarta rodada do grupo J da Europa League. Em um jogo onde o time espanhol manteve o controla do jogo desde do início, saiu com o resultado esperado após o duelo quase ter terminado empatado.

No primeiro tempo, o Sevilla mostrou seu poder ofensivo e pressionou seu adversário desde do início da partida. Com 62% de posse de bola durante a primeira parcial, o time espanhol teve 11 chances de gol com 5 oportunidades claras.

Com tanto aproveitamento, não demorou muito para que o time visitante abrisse o marcador. Aos 12 minutos, com uma bela assistência de Muriel, Durán recebe o passe dentro da área onde manda um chute de pé direito sem chance para a defasa do time turco.

Mostrando total dominação na partida, o Akhisar não teve oportunidades de chegar a área de ataque. Não conseguiu ter nenhum chute ao gol durante o primeiro tempo. Foi totalmente engolido pelo estilo de jogo do time espanhol que, através do seu sistema defensivo, não deu chance nem do time mandante ter um tempo com a bola.

Aproveitando seu momento no jogo, os Rojiblancos ampliaram o marcador. Aos 38 minutos, foi a vez do Muriel de deixar o dele na partida. Em uma jogada originada pelo mesmo, o atacante consegue deixar os defensores do time turco para trás e ampliar a vantagem do Sevilla ainda no primeiro tempo.

Já no segundo tempo, as equipes voltam do intervalo com ritmo frenético. o Akhisar diminuiu a vantagem diante de sua torcida. Com um passe de Keles, Elvis Manu se encontrou em ótima posição para fazer o primeiro gol do mandante na partida. Após o tento, o jogo esquentou ainda mais, o jogador Sergi Gómez recebeu o segundo cartão amarelo após uma entrada perigoso em seu adversário e foi expulso da partida.

Agora com os Hispalenses jogando com 10 jogadores, o Akhisar teve a chance de empatar o jogo com o pênalti. Mas o Guray Vural perdeu a chance metendo sua cobrança na trave.

Com todos esses acontecimentos, a partida começou a ficar bastante animada na Turquia que o empate acaba acontecendo. Aos 78 minutos, Com um cruzamento do Guray, Ayir sobe do meio da defasa e manda uma cabeçada para o fundo das redes sem chance nenhuma de defesa para o goleiro Vaclik.

O defensor Lopes cometeu uma falta dentro da grande área em um jogador do Sevilla e o juiz marcou outra penalidade máxima na partida. Agora foi a vez do Banega de botar a bola debaixo do braço e assumir a responsabilidade de deixar o time espanhol a frente no marcador novamente.

Com um final de jogo cheio de emoções, o Sevilla vence o lanterna e consegue arrancar mais uma vitória fora de casa para se manter na liderança isolada do grupo J com 9 pontos. As equipes entram em campo novamente no dia 29 de novembro. O Akhisar enfrenta o FC Krasnodar fora de casa, as 15:55 (horário de Brasília). Já o Sevilla, joga contra Standard Liège também fora de casa, as 18:00 (horário de Brasília).