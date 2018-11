Após derrota para o Betis, Valverde diz que La Liga 'está se mostrando muito competitiva'

Na tarde deste domingo (11), o Barcelona teve o confronto contra o Real Betis, a partida valeu pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. Com a derrota, o Barça ainda se mantém na liderança mas a distância para o agora segundo colocado, Sevilla é de somente um ponto.

Na coletiva de imprensa o técnico Ernesto Valverde declarou que sua equipe sofreu na partida por não ter feito um primeiro tempo eficiente. Sua equipe foi envolvida no sistema de jogo do adversário e sofreu para correr atrás do resultado, e quando viu, já era tarde demais.

“Não fizemos um bom primeiro tempo. E nós não poderíamos voltar a entrar no jogo. Nós estávamos em uma boa corrida. Mas nós não começamos bem este jogo. Havia algo em geral ausente. Aumentamos a intensidade no segundo tempo e conseguimos criar muito mais do que estávamos fazendo antes”, disse o treinador, bastante decepcionado.

Valverde ainda retratou o bom rendimentos dos times nessa temporada. Ainda declarou que atualmente não se vê aquela superioridade que podia ser facilmente identificada em temporadas passadas, por estar mais equilibrada as partidas, tudo é indefinido. “Ainda é bom entrar no intervalo internacional como líderes, mas sempre esperamos muito mais de nós mesmos. A Liga desta temporada está se mostrando muito competitiva e hoje foi um lembrete de como é difícil vencer os jogos ”, finalizou Valverde.