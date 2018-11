Colônia surpreende e anuncia retorno do atacante francês Anthony Modeste

O Colônia, equipe que disputa a segunda divisão da Bundesliga, comemorou neste sábado (17) a contratação do frânces Anthony Modeste. O contrato é válido até o dia 30 de junho de 2023. Em 2015, atacante se transferiu do Hoffenheim para o time onde saiu em 2017 para o TJ Quanjian, onde marcou 16 gols em 29 jogos. Valores não foram revelados.

Modeste completou 73 partidas pelo clube alemão em duas temporadas e 45 gols marcados, sendo artilheiro do com 14 gols em 33 jogos na temporada de 2015, onde o time permaneceu na nona posição. O jogador também tem passagens não muito expressivas em clubes franceses como o Bordeaux, Nice, Blackburn Rovers e Bastia.

"Nós estivemos em contato regular com Tony nas últimas semanas. Quando percebemos que havia uma chance de resolver sua situação contratual e comprometê-lo com termos razoáveis, fizemos todo o possível para conseguir isso. Gostaria de agradecer a Werner Spinner e Alex Wehrle em particular. Temos em Tony um atacante de topo que conhece o time, o clube e a cidade. Mas também é muito claro: Tony Modeste não se junta a nós como uma grande estrela, que supostamente atira no Colônia sozinho para subir, mas ele faz parte desse time" afirmou o diretor geral do clube Armin Veh.

Modeste também mostrou-se satisfeito e grato pela chance de retornar ao clube.

"Estou grato e feliz por poder regressar ao Colônia e aos meus rapazes. Eles tem estado muito preocupado comigo e ajudaram-me tremendamente nas últimas semanas após o meu regresso da China. Eu realmente quero retribuir esse apoio e confiança e fazer minha parte para tornar o time bem-sucedido" disse o jogador.

O anúncio foi feito na comemoração de gala dos 70 anos do clube. O jogador estava sem contrato após uma temporada na China.