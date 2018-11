Junior Barranquilla bate Santa Fe e encara Atlético-PR na final da Sul-Americana

O Junior Barranquilla se garantiu na final da Copa Sul-Americana. No estádio Metropolitano, o time bateu o Santa Fe por 1 a 0 e agora encara o Atlético-PR na grande decisão do campeonato. A primeira partida acontece no dia 5 de dezembro, na Colômbia e a volta será no dia 12, no Brasil.

Com a necessidade de reverter o resultado, o Santa Fe pressionou nos minutos iniciais e na base dos chutes de fora da área com Seijas e Gustavino levou perigo ao gol de Chunga. Na primeira descida ao ataque, porém, o Barranquilla foi letal. Após chute cruzado para dentro da área, Teo Gutiérrez mandou com o peito para o fundo do gol. O bandeira assinalou impedimento, mas o VAR entrou em ação e validou o tento.

Aos 38 minutos o Barranquilla teve a chance de matar o confronto. O árbitro deu pênalti para o time da casa, porém, Sánchez telegrafou o chute e Solís defendeu. Nos minutos finais da primeira etapa, deu tempo de Teo Gutiérrez roubar a atenção do jogo. Em levantamento no meio-campo, o camisa 29 deixou o cotovelo em Arboleda e foi expulso pelo árbitro.

Na segundo tempo, o cenário do jogo tinha o Santa Fe no ataque e o Barranquilla na defesa. Aos 14 minutos o drama do time da casa ficou ainda maior. Fuentes atrapalhou Arboleda na cobrança do lateral, recebeu o segundo amarelo e consequentemente o cartão vermelho, deixando a equipe com dois a menos. Desesperador.

Apesar da vantagem numérica, o Santa Fe não conseguia criar chances claras e assistia ao adversário encontrar espaço nos contra-ataques. Se a vida dos visitantes já estava difícil, aos 26, Arley Rodríguez foi expulso e praticamente sepultou as chances de reação.

No fim, ainda deu tempo de Gustavino deixar a sola no rival e deixar o Santa Fe com dois expulsos. Foi o bastante para o Barranquilla administrar o resultado e festejar ao lado da torcida a classificação para a decisão.