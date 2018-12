Betis domina e vence Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol

Na manhã deste domingo (2) o Real Betis recebeu o Real Sociedad pela 14° rodada da La Liga e levou a melhor. O clube da cidade de Sevilla triunfou sobre o adversário, dominando a partida e vencendo o jogo pelo placar de 1 a 0.

Os Verdiblancos iniciaram a partida e já aos 20 minutos teve um problema, o técnico precisou gastar uma substituição, tirando o volante mexicano Guardado. Porém, o time seguiu bem na partida e 10 minutos depois aos 33 de jogo, o zagueiro Junior Firpo subiu mais que a defesa adversária, dominou e chutou para o gol, marcando assim o primeiro gol e futuramente o único do jogo.

O primeiro tempo se encaminhou para um fim tranquilo, o Betis dominava as ações do jogo e mantinha a posse de bola como também as chances criadas. O atacante brasileiro William José do Real Sociedad, um dos destaques do time, não teve muitas chances para marcar um tento.

Na segunda etapa, o jogo ficou mais equilibrado, porém, ainda assim o Betis levava uma certa vantagem no domínio de jogo. As chances criadas assustavam demais o goleiro Moya. No fim, o placar não mudou e a vitória do time da casa foi garantida, para delírio dos torcedores presentes no estádio Benito Villamarín.

Com a vitória, o Real Betis sobe cinco posições e chega até a 10° colocação com 19 pontos, ficando logo atrás do próprio Real Sociedad que tem o mesmo número de pontos.

O próximo compromisso da equipe será válido pela Copa do Rei, confronto contra o Racing na próximo quinta-feira (6). Já o Real Sociedad enfrentará o Celta na mesma competição, no entanto, será na quarta-fera (5).