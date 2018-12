Delaney realça importância do clássico entre Borussia e Schalke: "Um dos maiores da Europa"

O torcedor do futebol alemão pode preparando o seu coração. Neste sábado (8) acontece o Revierderby, entre Schalke 04 e Borussia Dortmund, no Veltins-Arena, às 12h30, pela 14ª rodada da Bundesliga.

Para empolgar o duelo da Renânia do Norte-Vestfália, o meia-campista Thomas Delaney irá disputar o seu primeiro clássico da região. O ex-jogador do Werder Bremen veste a camisa aurinegra e já sabe como é intensa a rivalidade do norte da Alemanha.

"Eu amo esse tipo de jogo. O clássico da tubulação de carvão. Espero mais. Espero mais paixão, mais emoção e mais emoção. É um dos maiores jogos da Europa, Schalke poderia jogar na segunda divisão que ainda seria um jogo difícil", disse Delaney à revista alemã especializada em esportes, kicker.

Em 174 encontros, os Azuis Reais triunfaram 69 vezes, 45 empates e 59 vitórias do Dortmund. Apesar dos números, o dinamarquês pediu para deixá-los de lado. Além disso, destacou que o time irá brigar pelos três pontos, no entanto, não será uma tarefa fácil.

"Vamos a Gelsenkirchen para vencer. Que a estatística do jogo poderia ser deixada para trás nesta tarde (na hora do confronto). Não acredito que será uma partida tranquila. O Schalke vem com força total e quer vencer todos os duelos", expressou.

O que é Revierderby?

Foto: Divulgação/Borussia Dortmund

Uma das mais ferozes rivalidades do futebol mundial, o Revierderby entre Schalke e Dortmund traz emoções ao ponto de ebulição, em uma região fundada no trabalho duro, dedicação e um profundo senso de lealdade.

Talvez mais do que em qualquer outro lugar na Alemanha, torcedores no distrito de Ruhr esperam ver esses valores refletidos no campo, forjados como estavam nas fundições e fornalhas locais do coração industrial e futebolístico no país.

Os times ficam situados em duas cidades próximas no Vale Ruhr: Gelsenkirchen e Dortmund. O estado da Renânia do Norte-Vestfália é uma região industrial - área de mineração. A rivalidade começou em 1925, na ocasião os Azuis Reais conquistaram a primeira vitória sobre os Aurinegros por 4 a 2. E venceu as outras três partidas até 1936. Com a criação da Gauliga, o Borussia conquistou o seu primeiro triunfo em 1943.