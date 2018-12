Atlético de Madrid vence Alavés no Wanda Metropolitano e assume vice-liderança da La Liga

Na manha deste sábado (8), o Atlético de Madrid recebeu o Alavés em seu estádio Wanda Metropolitano em uma partida válida pela 15° rodada do Campeonato Espanhol. Em um jogo disputado, o time de Madrid levou a melhor e venceu por 3 a 0 e chegou a vice-liderança, empatando com o número de pontos do líder Barcelona, que vai pra sua partida contra o Espanyol.

No primeiro tempo, o Atlético controlou mais a partida, mantendo mais a bola em seu campo. Nos minutos iniciais encontrou o adversário bem postado defensivamente em campo dificultando a sua infiltração, fazendo com que os seus laterais fossem bem explorados para que suas jogadas de ataque pudessem ser criadas por eles.

Sabendo que levaria desvantagem, a equipe do Alavés optou a começar a partida bem fechada. Teve uma grande oportunidade com o Calleri em um chute de fora da área, mas o goleiro Oblak estava bem postado para fazer a defesa. E através de um cruzamento em seu campo de defesa, o o primeiro gol Colchonero.

Aos 25 minutos, com um cruzamento do colombiano Arias para dentro da área, o atacante Kalinic, se encontrava em boa condição e conseguiu se livrar da marcação e fez um gol de barriga, registrando o seu primeiro com a camisa do Atlético.

Após ter levado o tento, a equipe visitante resolveu sair mais pro jogo e começou a pressionar mais a defesa do time da casa, o que acabou deixando a defesa mais aberta para receber contra-ataques, mas os Rojiblancos não souberam aproveitar essa vantagem e saiu para o intervalo vencendo a partida por 1 a 0.

Com início dos 45 minutos finais, os Albiazules continuavam com a ideia de continuar pressionando para buscar o empate. Passou a sofrer jogadas bem perigosas que podiam ser revertidas em gol. Com isso o técnico Simeone resolveu fazer alterações no seu time com o intuito de reforçar o meio de campo e compactar sua defesa. O treinador optou tirar o Kalinic, o autor do gol e botar o Vitolo.

Aos 81', com um passe do Vitolo que bota o Griezmann sozinho contra o goleiro, que finaliza na trave mas com o rebote, o atacante consegue botar a bola no fundo das redes. O gol acaba ajudando o time do Atlético com a pressão que vinha sofrendo durante todo o segundo tempo.

Aos 87', os Colchoneros liquidaram de vez a partida com o meia Rodri. Com a finalização do companheiro, Pacheco espalmou a bola deixou o camisa 14 em ótimas condições de mandar um chute sem goleiro.

As equipes entram em campo novamente na próxima rodada do campeonato, O Atlético enfrenta o Real Valladolid fora de casa no sábado (15), às 13h15 (horário de Brasília). Já o Alavés tem um compromisso contra o Atlético de Bilbão na segunda (17), às 18h00 (horário de Brasília).