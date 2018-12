Atlético de Madrid confirma lesão de Filipe Luís que ficará de fora por três semanas

Nesta segunda-feira (17), o lateral-esquerdo Filipe Luís foi submetido a exames para detectar uma possível lesão na coxa direita. O Clube direcionou o jogador brasileiro a Clínica Universidad de Navarra onde foi confirmada a lesão de primeiro grau nos músculos da coxa direita.

Filipe teve que ser substituído no início do segundo tempo na partida vitoriosa jogada fora de casa contra Valladolid pelo Campeonato Espanhol no sábado (15). Sendo uma baixa certa para a última partida do ano contra o Espanyol no próximo sábado (22), no Wanda Metropolitano.

O Atlético ainda não entrou em detalhes de qual será o tempo de afastamento do atleta, mas de acordo com o jornal espanhol 'Marca', o lateral ficaria fora nas próximas três semanas. O técnico Simeone espera contar com o brasileiro no dia 6 de janeiro, na partida contra o Sevilla e marca a volta do calendário da La Liga após as festividades do final de ano.