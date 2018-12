Recorde à vista: James Milner chega a 500 jogos pela Premier League

O tempo passou e James Milner completou 500 aparições na Premier League. O marco foi alcançado na vitória do Liverpool de 4 a 0 em cima do Bournemouth. Com 32 anos, tornou-se o 13º jogador a conseguir o feito - o segundo mais jovem atrás de Gareth Barry - e o primeiro desde que Steven Gerrard o fez em abril de 2015.

O meia foi revelado pelo Leeds United em 2002. Dois anos depois, se transferiu para Newcastle United. Em 2005, o Aston Villa adquiriu os direitos de Milner por 8 milhões de libras (equivalente a 389.330 milhões de reais). Com destaque nos The Villans, foi convocado para disputar a Copa do Mundo de 2010, pela a seleção inglesa.

Logo, foi contratado pelo Manchester City em um negócio envolvendo 17 milhões de libras (cerca de R$ 827.326 milhões de reais). Nos Citizens, faturou duas vezes o Campeonato Inglês. O atleta se despediu do noroeste da Inglaterra no fim de seu contrato, para vestir a camisa do Liverpool, sem custos.

Ao longo dos 16 anos como profissional, Milner têm boas lembranças dos clubes em que jogou. Entre elas, destacou o primeiro tento e a conquista do torneio nacional.

"É difícil porque tive a sorte de ter alguns. Fazer a sua estreia e marcar o seu primeiro gol pelo clube da sua cidade é obviamente enorme, mas ganhar a Premier League, ganhar troféus, é a razão pela qual o fazemos. Meu tempo no City foi especial, um clube fantástico", relatou.

Os Reds estão na primeira colocação da Premier League. O camisa 7 ponderou que o time não está muito à frente, mas comentou que o grupo sempre pensa em evoluir e que os confrontos são duros, porém, é preciso pensar em cada rodada.

"Uma grande força deste grupo é como melhoramos nos últimos anos, mas também como nos mantemos no presente e nos concentramos em cada jogo. Sabemos como as equipes são boas na Premier League e como é difícil vencer todas as partidas. O título é uma conquista especial e estamos obviamente esperando chegar, contudo, é um longo caminho a percorrer e estamos enfrentando muitas equipes boas. Como time, apenas queremos nos concentrar em jogar o melhor que pudermos e continuar melhorando", finalizou

