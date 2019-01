Arsenal oficializa lesão de Bellerín, que pode ficar até nove meses fora

O Arsenal terá que lidar com um grande desfalque para o restante da temporada. Nesta terça-feira (22), o clube confirmou que o lateral-direito Héctor Bellerín, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, durante a vitória contra o Chelsea, no último sábado (19).

Em comunicado oficial, a equipe confirmou que o jogador deve passar por cirurgia nos próximos dias, e que o tempo médio para recuperação é de seis a nove meses, o que impediria um retorno aos gramados ainda na temporada 2018/19.

Formado pelo clube, o espanhol de 23 anos estava retornando de uma lesão na panturrilha, e não disputava uma partida desde meados de dezembro.

“Todos no clube estão agora trabalhando duro para que Hector possa voltar ao campo o mais rápido possível na próxima temporada”, diz um trecho do comunicado.

Em suas redes sociais, Bellerin publicou fotos com a perna já imobilizada, deixando também um mensagem em tom motivacional:

“Não existem obstáculos na vida que não possamos superar. Estão sendo dias difíceis, mas estou confiante e pronto para enfrentar qualquer desafio que apareça. Muito obrigado pelas mensagens e carinho, vocês são incríveis”, disse o espanhol.

There are no obstacles in life you can't get over. Been a difficult couple of days but I'm positive and ready to take whatever challenge comes my way. Thank you so much for the love and messages, you are incredible ❤ pic.twitter.com/onwrMvIKui