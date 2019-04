Histórico e emocionante! Tottenham elimina City fora de casa e chega às semis da UCL

Um verdadeiro jogo para cardíacos! Em partida com sete gols, o Tottenham até perdeu por 4 a 3 para o Manchester City, porém avançou à próxima fase da UEFA Champions League. Os Spurs garantiram a classificação no placar agregado, uma vez que venceram os Citizens em casa por 1 a 0.

A partida começou a todo vapor e o City abriu o placar aos quatro minutos, quando De Bruyne serviu o inglês Sterling, que tirou de Lloris para marcar um golaço. A resposta veio de imediato, quando o sul-coreano Son empatou a partida aos sete minutos e ainda anotou o tento da virada aos dez minutos.

Os comandados de Guardiola não desanimaram e correram atrás do prejuízo logo em seguida aos 11', com o gol marcado pelo português Bernardo Silva. Esta sequência inclusive constitui um novo recorde na UEFA Champions League: pela primeira vez uma partida teve quatro gols em onze minutos. Ainda deu tempo de Sterling, aos vinte e um minutos, anotar mais um gol e deixar o City a frente no placar do primeiro tempo.

O lateral Walker lamenta o gol que classificou os Spurs à próxima fase da UEFA Champions League (Foto:Reprodução/Uefa)



Jogando na defesa para administrar a vantagem do jogo de ida, o Tottenham sofreu uma verdadeira avalanche ofensiva do City. O ataque do time de Manchester funcionou, e aos quatorze minutos, o argentino Sergio Agüero recebeu linda assistência de De Bruyne e bateu firme e sem chances para Lloris. Porém, o espectador presente no estádio foi agraciado com mais uma grande história do futebol.

Aos 27', depois de escanteio batido pela esquerda, a bola sobrou para o espanhol Fernando Llorente, que só teve o trabalho de empurrar com a coxa a bola para o fundo das redes e recolocar o Tottenham na vantagem da classificação. Todavia, os Spurs sentiram um suor na espinho aos quarenta e oito do segundo tempo, quando Sterling anotou o quinto gol do City. Entretanto, a arbitragem anulou o tento utilizando o VAR, uma vez que o inglês estava impedido. Festa em Manchester, porém, do Tottenham, que avança às semifinais da UEFA Champions League.

Esta será a primeira vez que o Tottenham irá disputar as semifinais da UEFA Champions League em sua história. O adversário será o Ajax, que bateu a favorita Juventus, ainda sem data definida.