Dupla de zaga funciona, Liverpool vence em Wembley e se mantém na liderança da Premier League

Tottenham e Liverpool se enfrentaram neste sábado pela quinta rodada do Campeonato Inglês, no Estádio Wembley, em Londres, e os Reds saíram vitoriosos por 2 a 1. Wijnaldum e Roberto Firmino marcaram para o Liverpool; Erik Lamela descontou para os Spurs.

Como de costume, o time de Jürgen Klopp iniciou o jogo ligado nos "220 volts". Antes do primeiro minuto, Mané empurrou a bola para dentro da rede de Vorm, mas a arbitragem assinalou uma irregularidade do extremo esquerdo.

O Liverpool se manteve no campo de ataque por boa parte do primeiro tempo. As altas linhas sempre incomodam quem enfrenta o sistema do alemão. Enquanto a pressão funcionava, o trio dos Reds fez o que queria no campo de ataque, mas não aproveitou as chances criadas e as falhas dos defensores do clube londrino.

Como ninguém é de ferro, o fôlego da linha alta vermelha foi se esgotando conforme o tempo, dando chances para os Lilywhites respirarem e, consequentemente, terem suas primeiras chances na partida. Foram alguns ameaços à meta de Alisson, mas sem sucesso, por parte dos londrinos.

No que o jogo apresentava seu melhor futebol, no quesito competitividade, com os dois times atacando e mantendo a posse. Em um escanteio, o goleiro Vorm tentou afastar, mas sua falha possibilitou Wijnaldum de cabecear para dentro do gol defendido pelo holandês. A tecnologia da linha do gol ajudou o árbitro Michael Oliver. Lembrando que, na Premier League, os times ingleses votaram contra a implementação do VAR.

Liverpool dominou a equipe londrina durante boa parte do jogo (Foto: Divulgação/Liverpool)

No segundo tempo, sem mudanças em nenhum dos times, mas com posturas diferentes. O Tottenham precisava se lançar ao ataque, o que abriria espaço para o contra-ataque mortal dos Reds.

Uma bola na trave para cada lado. Lucas teve uma chance boa pela esquerda e carimbou o poste de Alisson. Do outro lado, um cruzamento sem pretensões acertou o travessão de Vorm, quem não vinha bem na partida.

Tanto que o segundo gol do Liverpool saiu após nova falha do holandês, o que contribuiu para Roberto Firmino empurrar para dentro das traves. Com o resultado em mãos, a engrenagem girava do jeito que Klopp queria: contra-ataque.

Depois da ampliação do placar, o jogo esfriou. Nenhum dos dois times aparentavam querer atacar, mesmo com o Tottenham perdendo. O time londrino mal assustou a meta de Alisson depois de levar o segundo tento, assinalado por Firmino.

Firmino comemora, após falha de Vorm no segundo gol (Foto: Divulgação/Liverpool)

Faltando cinco minutos para o fim do jogo, o Tottenham resolveu investir no ataque, mas o chute de Lamela não foi no alvo. Minutos mais tarde, o argentino teve outra chance nos acréscimos, a qual entrou, diminuindo a ferida para os mandantes.

Mesmo com uma pressão na reta final da partida, o esforço não foi o suficiente para empatar a partida, deixando escapar os três pontos dentro de casa.

Com a vitória, os Reds continuam líderes da Premier League, com cinco triunfos em cinco partidas. O Tottenham amarga a segunda derrota consecutiva, se distanciando dos primeiros colocados.

O próximo confronto do Liverpool será no próximo sábado (22), contra o Southampton, em Anfield. Já o Tottenham enfrentará o Brighton no mesmo dia, mas no Falmer Stadium.