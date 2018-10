Ídolo do Manchester City, Agüero entra na lista dos 10 maiores artilheiros da Premier League

Camisa dez do Manchester City, considerado um dos times mais badalados da atualidade, Sérgio Agüero entrou para a lista dos 10 maiores goleadores da história da Premier league. Com 146 gols marcados, só no Campeonato inglês, o argentino entra no elenco dos artiheiros que já conta com Alan Shearer, Wayne Rooney, Frank Lampard, Jermain Defoe, Michael Owen, Thierry Henry entre outros. Atualmente, apenas Defoe pode competir com o atleta dos citizens, por ainda estar atuando na liga britânica, pelo Bournemouth. Porém, se depender do técnico Pep Guardiola, a disputa está vencida por conta de um quesito que está virando rotina na vida de Agüero: o hat-trick.

O atacante, herói na conquista do título de 2011/2012 com um gol nos acréscimos, e de virada, sobre o Queens Parker Rangers, não é de ficar satisfeito com apenas um mísero gol na partida, muito menos dois. Sérgio Agüero já coleciona nove hat-tricks, apenas na Premier league, marcando pelo menos, três gols no mesmo confronto. Tal feito só fica atrás de Shearer, autor de 260 gols no Campeonato inglês, que encabeça a lista dos maiores artilheiros do torneio.

Com exímio faro de gol e vivendo um início espetacular na temporada atual, o técnico Guardiola foi só elogios para Agüero depois de mais uma vitória do Manchester City contra o Huddersfield, em que o camisa dez marcou três gols. Dessa vez, o treinador falou sobre o novo estilo de jogo do argentino, e reafirmando que considera o atleta, um dos melhores atacantes do mundo.

"Desde que Agüero voltou, ele voltou perfeito. Ele se sente livre agora. Ele não só marca gols, mas também cria espaços e não para. Ele é um dos melhores atacantes do mundo, sem dúvida", disse Pep Guardiola.

Com 204 gols, atualmente, o atacante já se concentra para encarar o Wolverhampton, às 8h30 (horário de Brasília), em Molineux , válido pela terceira rodada da Premier league.