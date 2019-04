Em jogo sofrido, Valencia bate Betis fora de casa pela La Liga e cola na briga por vaga na UCL

Na tarde deste domingo (21), o Real Betis foi derrotado pelo Valencia na 33ª rodada do Campeonato Espanhol, por 2 a 1. Em uma partida sofrido, onde a vitória do time visitante foi definida somente nos minutos finais, o Betis acabou perdendo três pontos importantes diante de sua torcida o deixando ainda mais longe da zona de classificações para os campeonatos internacionais.

No primeiro tempo, podemos ver como o time da casa estava se impondo dentro de campo. Com uma posse de bola superior a 70%, o Real Betis estava presente em todas as áreas do campo, encurralando seu adversário, arquitetando as jogadas mais perigosas. Mas essa era exatamente a estratégia montada pelo Valencia.

Mas com tentativas que terminavam na mão do goleiro Neto. Jesé, Lo Celso e outros jogadores na linha de frente não tiveram tanta sorte assim, tiveram oportunidades que deixaram a bola na mão do goleiro adversário. No último minuto do primeiro tempo, a sorte veio para o lado do Valencia. Que com Guedes, pode abrir o placar para o time visitante e se manter a frente do placar, mesmo mantendo seu jogo recuado.

O atacante quando recebeu a bola, estava sendo marcado por dois defensores do Betis, e com pura habilidade, conseguiu se desmarcar e mandar um belo chute. O goleiro Lopez não teve como defender a bela finalização do atacante do Valencia, o que colocou seu time atrás do marcador.

Com o segundo tempo começando nervoso, o Betis sabia que precisava corres atrás do resultado. Porém, se deparou com um Valencia bem mais fechado do que antes. O time visitante estava determinado em segurara esse placar que era muito importante para sua caminhada nesse final de campeonato.

Mas coma sua estratégia saindo melhor do que o esperado, o Guedes ataca novamente e amplia a vantagem do seu time. Com um gol de fora da área, o camisa 7 manda um chute outra vez sem defesa para o goleiro Lopez deixando a situação do Valencia super tranquila no jogo.

Com 2 a 0 no placar, e correndo atrás do quarto ligar na La Liga para ir a Liga do Campeões, o time visitante estava achando que tudo estava correndo as mil maravilhas, até o Betis acordar pro jogo e a pressão começar a ser feita. O atacante Rodrigo Moreno, acabou levando seu segundo cartão amarelo após uma falta dura e foi expulso do jogo deixando o time com 10 jogadores dentro de campo.

Com os espaços aparecendo o Betis conseguiu diminuir o placar mas não o suficiente para impedir a derrota. Com esse resultado, o Real Betis se encontra na nona colocação. Já o Valencia está na quinta colocação esperando por um tropeço do Getafe, que está na quarta colocação com dois pontos a frente. O próximo confronto do Betis será fora de casa contra o Levante, na próxima quarta feira (24) as 16h30. Já o Valencia tem o jogo contra o Atlético de Madrid às 14h30.