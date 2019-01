Real Betis ganha na prorrogação e segue pra semifinal da Copa do Rei

O jogo de volta entre Real Betis e Espanyol pelas quartas de final da Copa do Rei terminou em tempo normal empatado. O Espanyol abriu o placar no primeiro tempo e segurou o 1 a 0 até o fim do segundo tempo, quando Giovano Lo Celso marcou para o Betis. Levando o jogo para prorrogação.

O gol de Leo Baptistao aos 33 minutos colocou à frente o Espanyol que se classificaria para as semifinais da Copa del Rey. O time visitante segurou o placar, mas o mandante acabou marcando e levou para a prorrogação. A partida foi bastante equilibrada, com 60% de posse de bola para o time da casa e bem disputada, foram no total onze cartões amarelos e uma expulsão.

Ambos os times lutaram até o último minuto para a classificação. Real Betis veio de trás contra o Espanyol para selar sua passagem para as semifinais da Copa do Rei, graças aos gols de Sergio Leon e Mandi no tempo extra.

Quinze anos depois, o Real Betis Balompié voltará a jogar a semifinal da Copa do Rei. O jogo para definir o adversário do Betis acontece hoje entre Girona e Real Madrid em Montilivi. Se chegar à final, Real Betis jogará em casa, pois a final será no Benito Villamarín.