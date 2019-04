Com gol de Agüero, Manchester City vence Burnley e reassume ponta da PL

O Manchester City visitou o Bunrley pela Premier League neste domingo (28) e venceu por 1 a 0. O gol marcado por Agüero recoloca os visitantes na liderança do campeonato.

O time de Pep Guardiola precisava vencer para retomar a ponta do Campeonato Inglês, o Bunrley, por sua vez, estava disposto a complicar a vida dos visitantes.

Na primeira etapa não ocorreram grandes chances, a defesa do Burnley conseguia marcar bem o City, mas os mandantes não conseguiam contra-atacar.

Já no segundo tempo, o time de Pep sufocava, com passes rápidos e o jogo virou um ataque contra defesa. Quando o Bunrley pegava a bola rapidamente a rifava e a pressão voltava. Em um dos lances do City Barnes levou a mão a bola dentro, porém o juiz não viu e os jogadores reclamaram muito.

Logo depois, aos 63 minutos, Aguero recebeu cruzamento de Bernardo, ganhou no corpo e finalizou, o zagueiro tentou tirar só que, com ajuda da tecnologia, o árbitro deu o gol. Gabriel Jesus ainda teve uma grande chance mas o zagueiro tirou em cima da linha. No final o Bunrley tentou esboçar uma reação mas já era tarde demais.

Com a vitória o Manchester City retomou a liderança faltando apenas duas rodadas do fim do campeonato. Na próxima rodada, o time de Pep recebe o Leicester no Etihad Stadium, já o Bunrley visita o Everton em Liverpool.