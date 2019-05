Hoffenheim anuncia atacante africano como terceiro reforço para próxima temporada

O Hoffenheim vem forte para a próxima temporada da Bundesliga. O time alemão anunciou nesta quinta-feira (16), em seu perfil oficial, a terceira contratação da semana, o atacante de Togo, Ihlas Bebou, de 25 anos. O jovem defendeu o Hannover, rebaixado para a segunda divisão. O contrato é válido até 30 de junho de 2023.

Ihlas começou a carreira na Alemanha em 2011, no Fortuna Dusseldorf, onde jogou até 2017, com 70 jogos, onze gols e quatorze assistências. Mudou-se para o Hannover neste mesmo ano, onde permaneceu até a temporada atual, porém, teve apenas 11 atuações este ano, tendo quatro gols e três assistências devido a uma lesão no que acabou prejudicando o jogador. Também tem passagem pela seleção togolesa, pela Copa Africana de Nações.

O clube também divulgou as contratações do atacante armênio Sargis Adamyan, com contrato até 2022, após temporada no SSV Jahn Regensburg, da segunda divisão alemã, e o lateral grego Konstantinos Stafylidis, do Augsburg, onde assinou até 2023 em transferência gratuita.

O diretor de futebol do TSG, Alexander Rosen, mostrou grande entusiasmo diante do reforço para a temporada 19/20.

"Ihlas é um dos jogadores mais rápidos da Bundesliga e pode ser usado em vários papéis diferentes. Além disso, suas habilidades técnicas e futebolísticas são tão boas que ele é extremamente difícil de se defender e ele realmente faz a diferença. Estamos muito felizes que Ihlas Bebou decidiu se juntar a nós e estamos confiantes de que ele vai melhorar o nosso jogo."

O atacante segue ansioso para a estreia, além de tranquilizar o torcedor do time azul.

"O TSG Hoffenheim fez um excelente progresso ao longo dos últimos anos e é um grande nome para um jogador ambicioso como eu. Estou convencido de que sou perfeito para a filosofia e os objetivos do clube, e que será um ótimo lugar para eu me desenvolver ainda mais."

O Hoffenheim ocupa a oitava colocação na tabela do Campeonato Alemão, com 51 pontos. Na última rodada do campeonato, neste sábado (18), visita o Mainz 05, às 10h30, e segue em busca dos três pontos para quem sabe garantir uma vaga na Europa League.