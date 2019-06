Em busca de renovação,  PSG mira jovens do Campeonato Italiano

Com promessa de uma verdadeira revolução para a temporada 2019-20, o Paris Saint Germain trouxe o diretor Leonardo para trabalhar a reformulação do elenco. Utilizando de seu conhecimento no ampeonato Italiano, o dirigente do clube francês já indicou dois nomes para o time: o goleiro Gianluigi Donnarumma, do Milan, e o meia-atacante Sergej Milinković Savić, da Lazio.

De acordo com o site 'La Stampa', os franceses buscam um goleiro para assumir a meta do clube a longo prazo após a saída de Buffon. Destaque e titular do Milan desde jovem, Donnarumma é considerado um dos mais promissores do mundo na sua posição, e por isso, deve custar no mínimo certa de €60 milhões aos parisienses.

As negociações tendem a ser ainda mais complicadas com o sérvio Milinkovic Savic, já que o meia é titular e principal jogador da Lazio. Valorizado após a conquista da Copa da Itália e a vaga na próxima Europa League, o atleta deve custar cerca de €100 milhões aos bolsos do PSG, algo que não está nos planos de Leonardo.

Resta saber se o Paris Saint Germain vai ter uma postura agressiva no mercado de transferências, uma vez que os holofotes estão voltados para uma eventual saída de Neymar do clube francês.