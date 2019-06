Líder tático, Vidal comanda meio de campo e dita ritmo chileno

Atuando na Arena Corinthians, em Itaquera, nesta sexta-feira (29), o Chile se classificou às semifinais da Copa América diante da Colômbia. No tempo regulamentar, tudo empatado em 0 a 0. A decisão acabou indo para os pênaltis e, nas cobranças, a Seleção Chilena levou a melhor vencendo por 5 a 4.

Participação e lance polêmico

Escolhido o melhor em campo com méritos, Vidal ditou o ritmo de jogo do Chile comandando todo o meio-campo. Arturo sabia o momento certo de acelerar e cadenciar a partida. No final do primeiro tempo, aos 39 minutos, Vidal quase abriu o placar para o Chile na Arena.

Depois de uma boa jogada de Alexis Sánchez pela ponta esquerda, o meia recebeu a bola e, da entrada da área, chutou forte de canhota. A bola passou muito perto das redes, mas acabou se perdendo na linha de fundo.

Vidal continuou tentando e, Aos 25' da segunda etapa, acabou estufando as redes colombianas. Entretanto, não deu muito tempo de comemorar. Isso porque, antes da finalização do chileno, a bola havia batido na mão do zagueiro Maripán.

O árbitro Néstor Pitana viu a infração e anulou o gol do jogador pelo VAR. Após o lance polêmico, nenhuma das equipes se arriscaram no campo de ataque e esperaram as penalidades. Vidal converteu uma das cobranças e ajudou o Chile a se classificar para as semifinais da Copa América.

Domínio chileno

Em entrevista após a partida, Vidal ressaltou a boa atuação da equipe e disse que a vitória deveria acontecer no tempo normal.

''Dominamos o jogo, fomos bem contra uma grande seleção. Fizemos dois gols, infelizmente anulados pelo VAR. Merecemos ganhar durante o jogo, não conseguimos, mas passamos vencendo nos pênaltis. Mantivemos a cabeça na partida e ganhamos'', afirmou o jogador.

Vidal com La Roja

Vidal vai em busca do seu terceiro título com o Chile. Em 2015 e 2016, conquistou duas vezes a Copa América e, nesta, pode ser a terceira taça do jogador e também da Seleção Chilena. Na seleção, o meia foi convocado pela primeira vez em 2010, quando disputou a Copa do Mundo. De lá para cá, foram 12 gols marcados e quatro assistências em 41 oportunidades.