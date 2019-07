De forma aguerrida, Peru elimina Chile e encara Brasil na final da Copa América

Na Arena do Grêmio, Chile e Peru se enfrentaram na segunda semifinal da Copa América 2019. Contrariando todo o favoritismo acerca da seleção chilena, os peruanos venceram com notoriedade: 3 a 0 contra o atual bicampeão da competição. Assim, Brasil e Peru decidem o título e Argentina e Chile brigam pelo terceiro lugar.

Começo arrasador

Atuando de forma totalmente diferente em relação ao jogo diante do Uruguai, o Peru iniciou a semifinal atacando o Chile. O gol de Edison Flores aos 21 minutos após passe nas costas da zaga mostrou o quão a defesa chilena estava dispersa na noite. Em seguida, uma nova falha do setor permitiu André Carillo dar sua segunda assistência, agora para Yotún matar no peito e chutar para o gol vazio. Por que vazio? Porque o goleiro Arias foi até à lateral, sem motivo algum, tentar barrar o atacante Carillo, que foi mais esperto.

O Chile estava atordoado com a postura peruana. Gareca surpreendeu, com seu 4-2-3-1, o esquema tático de Reinaldo Rueda, o 4-3-3. Homem-chave chileno, Aránguiz era aniquilado pelo próprio Yotún e Abram.

No total, Chile chutou três vezes para fora e uma a gol; Peru deu seis chutes e dois à meta (os gols). Além disso, tanto Cueva quanto Aránguiz perderam grandes chances.

Que baile do Gareca em Reinaldo Rueda. Peru aniquila o Chile na Arena do Grêmio. No total, La Roja tem mais posse de bola (60%), mas só 22.5% de seu domínio de bola é no ataque. Com 40% ao todo, o Peru tem 30.6% de sua posse no ataque. Ou seja, peruanos agudos. 🇨🇱🇵🇪 #CopaAmerica pic.twitter.com/UY8bGGCYAe — Repórter Leonardo José #CopaAmerica (@ReporterLeoJose) July 4, 2019

Ataque total chileno

Após o intervalo, o Chile de Rueda não teve outra alternativa a não ser o ataque total. Mantendo o famoso "lá e cá" do primeiro tempo, a segunda etapa teve 16 finalizações chilenas: seis ao gol, seis para fora e quatro travadas pela defesa. Nenhum desses seis à meta passou por Pedro Gallese, que fez sua melhor atuação nesta Copa América.

Pressionando, La Roja arriscava de longe e em infiltrações, mas os peruanos sempre perigavam em contragolpes. Eduardo Vargas ainda perdeu chance clara quando saiu cara a cara com Gallese. E, já nos acréscimos, Paolo Guerrero recebeu entre zagueiros e com uma calma celestial driblou Arias e empurrou às redes para fazer o terceiro gol do Peru.

Antes do apito final, Wilmar Rondán ainda deu um pênalti para o Chile. Vargas bateu de cavadinha e Gallese pegou fácil, fácil. No mais, Peru na final.

¡Estamos en la final de la @CopaAmerica después de 44 años. ¡Sigamos alentando, la fuerza del lobo está en la manada! 🇵🇪🙌



Hoy, más que nunca, #ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/czsfLRqoRt — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) July 4, 2019

De volta à final

44 anos após sua única outra final, a seleção peruana faz história até aqui. Depois do terceiro posto no Grupo A e da classificação sobre o Uruguai nas quartas, o time de Gareca fez nova vítima e agora se prepara para fazer a final contra o Brasil, às 17h do domingo (7), no Maracanã. Um dia antes, às 16h na Arena Corinthians, Argentina e Chile brigam pelo terceiro lugar.