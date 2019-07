Depois de eliminação para o Peru, Rueda reconhece: "Foram melhores que nós"

Foi uma derrota que poucos apostaram que aconteceria, mas o futebol é imprevisível, assim como o 3 a 0 do Peru diante do Chile na noite desta quarta-feira (3), na Arena do Grêmio — gols de Edison Flores, Yoshimar Yotún e Paolo Guerrero. Com a derrota, resta aos chilenos a disputa do terceiro lugar contra a Argentina.

Em entrevista coletiva concedida após o confronto, o colombiano Reinaldo Rueda não escondeu a insatisfação com o resultado final da partida, para ele apesar do Peru ser uma grande adversário, sua equipe não conseguiu entrar no jogo.

"Enfrentamos um grande adversário que resolveu a partida nos primeiros 20 minutos. O Chile não entrou no jogo e não mostrou a agressividade que mostrou nos últimos jogos. No segundo gol deles, o resultado ficou resolvido. Eles ficaram com a vantagem psicológica, além do goleiro (Pedro Gallese) estar em uma grande noite, ao impedir pelo menos cinco oportunidades de gol. Eles mereceram a vitória, pois foram eficazes."

Ainda sobre a ineficiência chilena, Rueda também falou do grande número de chances desperdiçadas e que seria difícil se recuperar no placar após as inúmeras tentativas.

"Nós tentamos abrir o campo no segundo tempo, chegamos em várias oportunidades, era muito difícil recuperar. Foi um conjunto de fatores que fizeram com que a gente perdesse dessa maneira. No calor do momento, temos que ter equilíbrio e assumir a responsabilidade e ter o caráter de falar que eles foram melhores que nós."

"O Peru mereceu estar na final"

Gary Medel, zagueiro e capitão da seleção chilena, que esteve presente nos títulos da Copa América de 2015 e 2016, reconheceu o mérito dos peruanos, mesmo com a eliminação na semifinal.

"O Peru jogou muito bem e merece estar na final. Obviamente nos dói, porque nós lutamos para chegar a mais um título, mas não conseguimos. No segundo tempo, tivemos várias oportunidades, mas não convertemos. Fizemos o nosso melhor. Torci o tornozelo, estava com dor, mas o Peru mereceu estar na final".

Ainda vale o pódio

O Chile volta a campo pela Copa América 2019 no próximo sábado (6), às 16h, na Arena Corinthians, em São Paulo, para decidir o terceiro lugar da competição contra a Argentina.