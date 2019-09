Em jogo truncado e com final emocionante, Espanha bate Romênia pelas Eliminatórias da Euro

Em partida válida pelas Eliminatórias da Eurocopa 2020, a Espanha visitou a Romênia e deu mais um grande passo para disputar o principal torneio de seleções do continente. Com gols de Sergio Ramos e Paco Alcácer, enquanto Andone diminuiu para os donos da casa, os espanhóis mantiveram a ponta da tabela no Grupo F.

O Jogo



Com os donos da casa jogando totalmente no campo de defesa, coube a Espanha ir pra cima e impor seu domínio tático. Apesar disso, o placar foi aberto somente aos 29' da primeira etapa, quando Dani Ceballos sofreu pênalti. Na cobrança, o capitão Sergio Ramos bateu no canto esquerdo do goleiro, sem chances de defesa, inaugurando o placar e deixando o primeiro tempo em vantagem espanhola.

No começo da segunda etapa, a Espanha soube manter o ritmo e conseguiu ampliar o placar logo aos 47' com um lindo gol de Paco Alcácer. Após belo passe de Dani Ceballos na esquerda, o lateral Jordi Alba invadiu a grande área e apenas tocou para o camisa 9 espanhol anotar o segundo tento da seleção roja na partida.

Já virou rotina: Sergio Ramos reclamou muito com a arbitragem após a expulsão de Llorente (Foto: UEFA / Reprodução)



A Romênia até tentou correr atrás do prejuízo e diminuiu o placar aos 59' com o atacante Andone, aproveitando bola ajeitada de cabeça na área por Pușcaș. Entretanto, nem com a expulsão de Diego Llorente aos 79' o time da casa conseguiu empatar o jogo, que garantiu mais três pontos aos espanhóis.

Graças a vitória, a Espanha segue na liderança do Grupo F com 15 pontos, e na próxima rodada vai receber em casa a seleção de Ilhas Faroé, no domingo (08). Já a seleção da Romênia fica quarta colocação, com apenas 7 pontos, podendo melhorar sua classificação na próxima partida, onde irá atuar em casa mais uma vez, contra Malta, também no próximo domingo (08).