Napoli derrota Liverpool na reta final do jogo e estreia bem na Champions League

O atual campeão da Liga dos Campeões estreou com derrota nesta terça-feira (17) na principal competição de clubes do continente. O Napoli bateu o Liverpool por 2 a 0, no Estádio San Paolo, em jogo de abertura do Grupo E. Os gols foram marcados por Mertens e Llorente.

Apesar do início avassalador dos napolitanos, o belga Mertens marcou o primeiro gol da partida somente aos 82' minutos da segunda etapa, em cobrança de pênalti muito contestada pelo time inglês. E coube ao espanhol Llorente anotar o segundo, já nos acréscimos, após falha geral da defesa inglesa, para dar números finais ao confronto.

Em campo tivemos de brasileiros o volante Fabinho e o atacante Firmino como titulares do Liverpool, enquanto o goleiro Alisson segue fora recuperando-se de lesão. Pelo lado do Napoli, o volante Allan foi titular e um dos destaques do confronto.

O belga Mertens infernizou a vida da defesa do Liverpool e deixou seu gol na partida (Foto: Reprodução/Napoli)

A partida iniciou com muita pressão do Napoli, que assustou e muito o recuado time do Liverpool. O mandantes chegaram a balançar as redes aos 6', após uma sequência de boas defesas do espanhol Adrian. Entretanto, o árbitro anulou o lance por impedimento do mexicano Lozano.

Os Reds responderam aos 20' em finalização de Mané na pequena área, mas o goleiro Alex Meret fez grande defesa. Firmino ainda tentou marcar de cabeça, mas o goleiro italiano, que estava em noite inspirada, impediu a reação dos ingleses e deu números finais ao confronto.

Com a vitória, o Napoli fica na segunda colocação do grupo, atrás do Red Bull Salzburg, que lidera devido ao maior saldo de gols. Já o Liverpool fica na terceira colocação e começa mal a sua caminhada após o título da temporada passada.