Champions Cup e Asia Trophy: veja os principais jogos da pré-temporada europeia

Enquanto a temporada europeia 2019-20 não começa, os grandes times europeus aquecem seus motores com amistosos internacionais ao redor do mundo. Os clubes ainda não estão completos por conta de outras competições como Copa América, Nations League e Copa Africana de Nações, além da janela de transferência. Porém, a agenda é lotada de jogos e torneios pré-temporada, com direito a clássicos mundiais.

Confira os principais torneios e amistosos pré-temporada. Todos no horário de Brasília.

Audi Cup

Get your #AudiCup tickets and watch #FCBayern, Real Madrid, Tottenham Hotspur and Fenerbache SK live in Munich on 30th & 31st July! ⚽🏟 https://t.co/cq8BNHxEkY pic.twitter.com/vVP8WtaVJ7 — FC Bayern English (@FCBayernEN) July 10, 2019

O torneio será disputado nos dias 30 e 31 de julho na Allianz Arena, na Alemanha. Os times participantes serão o Bayern de Munique, o Fenerbahçe, o Real Madrid e o Totthenham. Os primeiros jogos serão disputados no dia 30 e a final e a disputa de 3° lugar no dia seguinte.

30/07

Tottenham x Real Madrid - 13h

Bayern de Munique x Fenerbahçe - 15h30

International Champions Cup

O torneio mais completo de grandes times da pré - temporada começará dia 17 de julho e terminará dia 11 de agosto. Os jogos serão na China, nos Estados Unidos, na Suécia, na Inglaterra, em Singapura e no País de Gales. Manchester United, Arsenal, Tottenham, Real Madrid, Inter, Juventus, Milan, Benfica, Bayern de Munique, Roma, Fiorentina, Guadalajara e Atlético de Madrid estarão na disputa do título.

Arsenal x Bayern de Munique - 18/07 (00h) - Estados Unidos

Manchester United x Inter de Milão - 20/07 (08h30) - Singapura

Arsenal x Fiorentina - 20/07 (19h) - Estados Unidos

Bayern de Munique x Real Madrid - 20/07 (21h) - Estados Unidos

Juventus x Tottenham - 21/07 (08h30) - Singapura

Real Madrid x Arsenal - 23/07 (20h) - Estados Unidos

Bayern de Munique x Milan - 23/07 (22h) - Estados Unidos

Juventus x Inter de Milão - 24/07 (08h30) - China

Fiorentina x Benfica - 24/07 (21h) - Estados Unidos

Tottenham x Manchester United - 25/07 (08h30) - China

Real Madrid x Atlético de Madrid - 26/07 (20h30) - Estados Unidos

Milan x Benfica - 28/07 (16h) - Estados Unidos

Manchester United x Milan - 03/08 (13h30) - País de Gales

Tottenham x Inter de Milão - 04/08 (11h) - Inglaterra

Atlético de Madrid x Juventus - 10/08 (13h) - Suécia

Joan Gamper

👋 @FCBarcelona



🏆 We'll head to the Nou Camp to compete in the Joan Gamper Trophy on Sunday, August 4 — Arsenal FC (@Arsenal) June 21, 2019

O troféu Joan Gamper vai ter sua final disputada no dia 4 de agosto, às 14 horas, entre Barcelona e Arsenal no Camp Nou.

Emirates Cup

2️⃣0️⃣ days to go until the Emirates Cup! 🏆



🎟 Got your tickets yet? They remain on sale 👇 — Arsenal FC (@Arsenal) July 8, 2019

O Arsenal realizará a décima edição da Emirates Cup em seu estádio. Seu jogo contra o Lyon será dia 28 de julho às 10h15. Além desse jogo, a equipe feminina do Arsenal jogará contra a equipe feminina do Bayern de Munique.

Premier League Asia Trophy

Our travelling squad for the @premierleague Asia Trophy in China this weekend... ✈️🇨🇳 pic.twitter.com/MSHGImRZfw — West Ham United (@WestHamUtd) July 10, 2019

No mesmo estilo da Audi Cup, a Premier League Asia Trophy vai acontecer nos dias 17 e 20 de julho e trarão Newcastle, Wolverhampton, Manchester City e West Ham para a China.

17/07

Newcastle x Wolverhampton - 07h00

Manchester City x West Ham - 09h30

Amistosos

Come see the Black and Yellows, Kloppo and the Reds this summer in South Bend, Indiana! 🇺🇸



🎟️➡️ https://t.co/HaGJGDoMvX pic.twitter.com/ZhATGFADbV — Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 16, 2019

Além dos torneios, os amistosos internacionais também esquentarão a pré-temporada. Liverpool, Borussia Dortmund, PSG, Napoli e Porto escolheram não disputar nenhum competição, ao contrário de seus principais rivais.