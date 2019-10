Jovem do BVB, Youssoufa Moukoko é sondado pela Seleção Alemã

Youssoufa Moukoko é o novo alvo da Seleção Alemã para o futuro. Com apenas 14 anos, a promessa do Borussia Dortmund atuou em sete partidas até aqui e marcou incríveis 15 gols (média de 2,1 por jogo). Com todo esse faro de gol, o técnico Joachim Löw tem tido olhares mais atentos ao atleta.

Cheia de estrelas, principalmente no ataque, a Alemanha se delicia com as opções que tem, e se dar ao luxo de já pensar no futuro. Atualmente, Sergey Gnabry é o principal nome com 10 gols em 11 jogos na temporada. Além dele, Timo Werner e Marco Reus contribuem para um elenco cheio de nomes imponentes.

Em entrevista recente, Joachim Löw diz já observar Moukoko a algum tempo:

"Estou conversando com Michael Skibbe (treinador do BVB Sub-19) há um tempo. Todos os envolvidos estão aconselhados a esperar e deixá-lo evoluir em paz." Afirmou o comandante alemão.

Já Michael Skibbe, se anima ao falar de sua promessa:

"Ele é tão jovem e já é tão bom. O menino um dia se tornará um profissional, isso é tão certo quanto uma oração na igreja. Somente lesões podem detê-lo. Ele tem uma técnica muito boa, velocidade e termina bem. Essas são três qualidades fortes que se juntam."

De origem camaronesa, Moukoko ainda pode defender seu país quando chegar ao profissional, claro, se assim decidir. Enquanto isso não acontece, o jovem tenta dar um passo de cada vez.