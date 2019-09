Dodi Lukébakio, a promessa ofensiva da Bundesliga

Uma das boas joias que compõem a Bundesliga é, sem dúvidas, Dodi Lukébakio, de 21 anos, novidade do Hertha Berlin para a atual temporada. Apesar de figura nova para o Hertha, não se trata do mesmo para a competição: tendo atuado no Fortuna temporada passada (2018-19), despertou interesse de seu novo clube após marcar 10 gols.

Revelado pelo Anderlecht, da Bélgica, passou por algumas equipes antes de chegar à Alemanha, entre eles Toulouse e Charleroi — emprestado —, este último também situado no país natal, que efetuou sua compra em definitivo no início de 2018, no entanto, naquela mesma época se transferiria para Watford por 5 milhões de euros (R$ 11 milhões). Por lá, atuou apenas em uma ocasião, originando no empréstimo ao Fortuna Düsseldorf, no fim da temporada 2017-18.

Curva de ascensão

Foi pelo Fortuna, que Lukébakio se apresentou, de fato, ao mercado europeu. Os dez gols marcados na Bundesliga — ainda que longe de ser um centroavante —, foi suficiente para que gerasse maiores interesses a grandes equipes, como Borussia Dortmund. Não bastasse o faro de gols, Lukébakio caracterizava-se por aparecer em importantes partidas e não temer grandes adversários: em confronto válido pela própria competição, o jovem belga marcou um hat-trick em cima de, nada mais nada menos que, Bayern de Munique, quando foi herói de seu modesto clube e arrancou um ponto, do confronto que se encerrou em 3 a 3; o Borussia Dortmund também foi uma de suas vítimas, quando marcou um dos gols da vitória sobre os aurinegros por 2 a 1.

Foto: Reprodução/Fortuna Düsseldorf

A variedade oferecida ao seu treinador e, executada em belíssimo nível, é mais um ponto a favor desta promessa. Lukébakio navega entre setores do campo ofensivo, podendo atuar tanto pelos lados, como centralizado. Seu porte físico (magro) o beneficia para imprevisíveis explosões e puxadas de contragolpes. Para além disso, sua altura é de 1,87, que possibilita ao seu comandante que usufrua de mais um recurso, a bola aérea.

Segundo dados do Sofascore, o meia-atacante, em seu último clube, marcou a cada 198 minutos, o que equivale a média de um gol em menos de 3 partidas. Além disso, a média de finalizações por jogo em 1.6, o credencia como ótimo definidor e com ausência de nervosismo frente ao arco.

Novos ares

Foto: Reprodução/Hertha Berlin

Agora, de casa nova, foi contratado pelo Hertha Berlin por 25 milhões de euros (cerca de R$ 91 milhões de reais), se tornando a principal aposta do clube para a temporada. Lukébakio iniciou a competição com pé direito, quando marcou seu quarto gol contra os bávaros em apenas três encontros, fazendo valer como carrasco de uma das melhores equipes do universo.

Atualmente, se posiciona pelas beiradas contribuindo para a criação e velocidade nos cantos, surgindo como espécie de meia em uma linha de três, alternando entre os dois lados.