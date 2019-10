Eintracht Frankfurt derrota Liège e conquista segunda vitória na Europa League 

O Eintracht Frankfurt venceu nesta quinta-feira (24) por 2 a 1 o time belga Standard Liège em casa, na Commerzbank-Arena, pela terceira rodada da fase de grupos da UEFA Europa League. Com gols de David Abraham e Martin Hinteregger, os alemães garantiram mais três pontos para a conta e seguem vivos na competição. Selim Amallah descontou para os visitantes.

Águias marcam no primeiro tempo

As equipes demoraram para dar liga ao jogo. A primeira boa chance saiu do lado dos anfitriões, com Kostic protagonizando as melhores dela. Aos 28, abriram o placar após Daichi Kamada desviar para Abraham, que mandou para as redes dos rivais. O time visitante tentou igualar com contra-ataques de perigo para a defesa das Águias. Aos 40 minutos, Selim Amallah desperdiçou a melhor oportunidade do jogo.

Vitória alemã

O Frankfurt começou melhor no segundo tempo, pressionando o lado defensivo dos belgas. As chances saíram de jogadas de Kostic, que acabou sendo parado pelo goleiro, Gonçalo Paciencia, Da Costa e Sebastian Rode. Do outro lado, Duje Cop testou a zaga dos alemães. Foi apenas na metade da etapa que os donos da casa aumentaram a vantagem no placar para 2 a 0 com Martin Hinteregger mandando de cabeça para as redes.

Mesmo tendo o domínio da partida, o Liège marcou com Amallah após falha do goleiro Frederik Rönnow. Com 2 a 1, os Águias tentaram ampliar o resultado com Paciencia, mas sem sucesso.

No grupo F da Europa League, o Arsenal lidera com 9 pontos. As Águias vem em segundo, com 6 pontos, seguidos de Standard Liège, 3, e Vitória de Guimarães, zero.

Pela 4ª rodada, o Frankfurt, desta vez, visita a equipe belga no dia 7 de novembro, às 16h, no Estádio de Sclessin, em Liège, Bélgica.