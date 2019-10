Em jogo movimentado, Werder Bremen empata com Leverkusen pela Bundesliga

O Bayer Leverkusen recebeu o Werder Bremen pelo Campeonato Alemão neste sábado (26) na Leverkusen Arena. Devido a intensidade dos dois times e a alternância de perigo, placar em 2 a 2 ficou justo, mas nada satisfatório para os times que não vêm de bons resultados.

Os gols dos mandantes foram de Toprak (contra) e Alario, enquanto Rashica e Klaassen converteram para os visitantes.

Início do Bayer, desfecho do Bremen

Apesar de maior condução de jogo por parte do Bayer Leverkusen, o Werder foi quem obteve as melhores oportunidades — escancaradas a partir dos 30 minutos, sob protagonismos de Sargent e Rashika. Mas, antes disso, se viu um Bayer controlado o jogo e tendo seu adversário como refém.

Nos primeiros segundos, Weiser já cruzou para Volland. Ele finalizou cruzado para fora. O ritmo intenso foi tamanho nos minutos iniciais, que, aos 4’, o placar saiu do zero em gol contra de Toprak, no escanteio batido por Bellarabi. Passado a empolgação do Bayer, ainda que sem muita oportunidade clara, os visitantes assumiram certo protagonismo com Sargent em duas oportunidades: aos 30’, recebeu assistência no segundo pau e finalizou para fora. Nos dois minutos seguintes, pegou bonito na bola, indo rente à trave direita de Hrádecky.

O Bayer, em menor intensidade, obtinha suas aparições, mas o despertar do Werder Bremen originou no empate, depois que Rashica carregou pelo meio e finalizou, desviando no adversário e morrendo no fundo das redes, empatando para os visitantes.

Permanente alternância

O Werder Bremen logo iniciou a etapa final virando a partida. Em outro desvio, Klaassen recebeu de Sargent na direita e, pelo meio, concretizou, aos 48’. O Bayer não demoraria tanto tempo para buscar o empate: Alario recebeu assistência na direita de Bellarabi e concretizou forte, aos 57’.

No minuto seguinte, chegaram de novo, desta vez com Dragovic, que quase fez o terceiro. O mesmo tentaria novamente aos 66’, depois de receber rebote vindo do travessão, finalizando por cima. A insistência do Leverkusen daria até em gol anulado: Alario receberia de Volland e faria o terceiro se não fosse o VAR detectando o toque de mão. O Bremen apareceu com 75’, quando Klaassen recebeu cruzamento de Rashica bateu de primeira e levou perigo.

Após muita intensidade e alternância de protagonismo, partida se encerrou em 2 a 2, resultado nada comemorado pelas equipes, já que não vêm de resultados positivos nas últimas partidas.

E agora?

Com este resultado, o Bayer sobe para a oitava colocação e tem 15 pontos, enquanto o Werder Bremen chega a seu quarto empate seguido e permanece na 12ª posição. Agora, as equipes retornam em campo pela Copa da Alemanha. O Leverkusen enfrenta o Padebourn, na próxima terça-feira (29), enquanto o Werder Bremen encara o Heidenheim, quarta (30).