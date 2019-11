Militão em xeque no Real Madrid:  Zidane não possui interesse em utilizar

Éder Militão, 21 anos, o defensor mais caro do Real Madrid, parece estar no limbo. Contratado junto ao Porto, o brasileiro custou nada mais nada menos do que 50 milhões de euros. Mas segue sem ser aproveitado de forma efetiva por Zidane, dentro da equipe principal do time madrilenho.

Segundo reportagem do jornal El Confiencial, Sergio Ramos e Raphael Varane seriam intocáveis no miolo de zaga do Madrid. Então, o fato do brasileiro ter tido baixa rotatividade no esquema do time montado pelo treinador francês mostra a opção de deixá-lo como um reserva de luxo.

Militão soma apenas 90 minutos jogados na Champions League. E 210 minutos, não contínuos, em três jogos pela La Liga. Nos últimos cinco jogos do Real Madrid sequer esteve em campo.

Muitos o consideram, no clube, um jogador para o futuro. E que Zidane está ajustando a solidez da defesa do Real Madrid com a dupla titular atual. Entretanto, há quem discorde da situação de Militão. O próprio atleta foi aconselhado a ter paciência.

Os argumentos parecem parecem favorecer o ex-zagueiro do São Paulo. Afinal, são 50 milhões deles estacionados no banco de reservas.