 Juventus garante vaga invicta para as oitavas; Atlético de Madrid passa em segundo

Mais dois times classificados para as oitavas de final da maior competição européia, a Liga dos Campeões, em partidas disputas hoje, dia 11 de dezembro, em plena quarta-feira. Pelo grupo D, Juventus e Atlético de Madrid conseguiram suas vagas com vitórias sobre seus adversários. Mais uma vez brilhou a estrela de Cristiano Ronaldo, que marcou na rodada e agora espera, junto coma velha senhora, o sorteio do mata-mata. O futebol mais coletivo do Atlético o garantiu na próxima fase.

Bayer Leverkusen x Juventus

O time alemão fez o que pode diante de uma equipe da Juve que almeja o título da Champions e que montou um belo time para isso. Mas ganhar dos italianos e ainda precisar de um tropeço do Atlético, em Madrid foi demais para o Bayer.

OLeverkusen teve mais posse de bola, cerca de 68%, obteve mais finalizações, mas no final não ameaçou o gol de Buffon. Chegou a acertar a trave com o meio campista Diaby, mas foi pouco. A Juventus foi para cima no segundo tempo. Dybala entrou e deu mais leveza ao time italiano. Com duas assistências, serviu CR7 e Higuain, que fizeram o favor de carimbar o passaporte para próxima fase e acabar com qualquer chance do Leverkusen. Fim de Jogo: Bayer Leverkusen 0 x 2 Juventus.

Atlético de Madrid x Lokomotiv Moscou

O time espanhol não teve tanta dificuldade em definir sua vaga em Madrid. Teve mais de 68% de posse de bola e não deu brecha para os russos jogarem. O Lokomotiv só finalizou uma vez a gol. Com um minuto de jogo João Felix foi derrubado na área. Trippier fez o favor de perder a cobrança com a defesa do goleiro russo.

O Atlético de Madrid continuou partindo para cima, e aos 17 minutos o VAR identificou mão do meia Rifat Zhemaletidinov. Dessa vez, João Felix pediu a bola e converteu a cobrança. Os colchoneros ainda tiveram um gol anulado na primeira etapa com Morata.

No segundo tempo, o placar não demorou a mudar. O Atlético ampliou, aos oito minutos, em jogada de Koke, que lançou para área e o brasileiro Felipe aproveitou para deixar o seu gol. A partir daí, o Atlético de Madrid fez um jogo moderado, administrando resultando, atacando, mas tirando o pé e esperando o fim da partida. Fim de Jogo: Atlético de Madid 2 x 0 Lokomotiv Moscou.

Foto:Reprodução/Atlético de Madrid

Que venham as oitavas de final. Haja coração.