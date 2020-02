Virou passeio: Atalanta goleia Valencia e abre grande vantagem na Champions

O time do Atalanta continua surpreendendo muita gente com seu futebol ofensivo. Nessa quarta-feira (19), simplesmente não tomou conhecimento do Valencia no primeiro jogo válido pelas oitavas de final da Champions 2019/2020. Aplicou um sonoro 4 x 1 e agora pode perder por até dois gols de diferença no jogo de volta, dia 10 de março.

O time italiano sufocou o Valencia desde o início. Ilicic e Hateboer foram os destaques do jogo. Logo aos oito minutos do primeiro tempo, os italianos abriram o placar com Hateboer, um minuto depois de Pasalic perder um gol feito. Ilicic aumentou aos 41 da primeira etapa com um golaço. Um chutaço no ângulo do goleiro Domenéch do Valencia.

O segundo tempo mostrou que o time espanhol realmente veio a passeio até Milão. Freuler ampliou com outro belo gol aos 11 minutos. Aos 16, Hateboer terminou de sacramentar a vitória da La Dea ao fazer o quarto gol. O russo Cheryshev descontou para o Valencia num erro bobo de saída de bola do Atalanta. O gol deu números finais ao jogo, ainda que o Valencia tenha tentando ensaiar uma pressão após descontar. Mas o dia foi do time de Bérgamo.

É bom lembrar que o Valencia veio com 8 desfalques para o jogo, entre eles Florenzi, Gabriel Paulista, Rodrigo e Garay, só para ficar nos destaques do time.

Mesmo assim, o placar elástico mostra o porquê a equipe do Atalanta vem fazendo um ano de gala. Não só pelo estilo de jogo, mas pela ousadia de seu técnico que, ganhando de 4 a 1 com adversário pressionando, tirou o zagueiro Caldara para colocar o atacante colombiano Duván Zapata. Gian Piero Gasperini. Para ficar de olho. Atalanta praticamente nas quartas.