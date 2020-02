Na Alemanha, Wolfsburg abre vantagem sobre o Malmö pela Europa League

Em disputa pelas oitavas de final da Europa League, o Wolfsburg saiu na frente ao vencer o Malmö por 2 a 1 em casa, na Volkswagen Arena, nesta quinta-feira (20). Com jogo equilibrado no primeiro tempo, os gols saíram apenas depois do intervalo para ambos os lados.

Os Lobos começaram bem a primeira etapa, dominando e tendo as melhores oportunidades. Porém, os visitantes não ficaram para trás e equilibraram o confronto, buscando quebrar o ritmo e encontrar espaços na defesa mesmo com muita dificuldade. Brekalo teve boa chance para os anfitriões aos 38 minutos, mas teve o chute desviado pelo goleiro Johan Dahlin.

O segundo tempo foi diferente. Após o intervalo, os donos da casa voltaram ao campo levando mais perigo até a defesa dos rivais, mas foram os visitantes que saíram na frente logo nos primeiros minutos. Kevin Mbabu cometeu grave infração no atacante Isaac Thelin dentro da área, assinalada a penalidade. Thelin cobrou e estufou as redes do goleiro Casteels. Em seguida, os Lobos conseguiram o empate com Brekalo.

Pressão após a virada

Com a virada de jogo, os verdes e brancos partiram em busca da virada. Em erro, o autor do primeiro gol, Thelin, em desvio, cabeceou para o próprio gol. Mesmo com a torcida da casa empurrando, o Wolfsburg não conseguiu ampliar o resultado, muito menos os visitantes mostrando falhas no lado ofensivo, terminando a partida em 2 a 1.

O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira (27), às 14h55, na Suécia. O Wolfsburg tem a vantagem, precisando de apenas um empate para garantir a classificação. Já o Malmö conta com a vitória .