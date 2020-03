Jornal francês garante Thiago Silva fora do confronto PSG x Borussia Dortmund pela Champions

Thiago Silva não faz parte do grupo revelado pelo Paris Saint-Germain para enfrentar o Borussia Dortmund nesta quarta-feira (11), no jogo da volta no Parc des Princes. Vítima de uma lesão do bíceps femoral direito contra o Bordeaux, no dia 23 de fevereiro, o capitão do PSG e da Seleção Brasileira não estará em campo. O staff do time parisiense achou que ele não estava 100% pronto para uma partida que requer tanta intensidade.

Kylian Mbappé é bom no grupo, mas sua presença no pontapé de saída é muito incerta, enquanto Thomas Tuchel convocou 19 jogadores (18 estarão na súmula). Ausente nos últimos dois treinamentos, o atacante francês apareceu no Camp des Loges nesta manhã de quarta-feira.

Marco Verratti e Thomas Meunier estão suspensos após o cartão amarelo ter sido recebido no jogo de volta, no último dia 18 de fevereiro.. Ander Herrera está na enfermaria, da qual Colin Dagba saiu, mas sem condições para obter a titularidade.

Elenco do PSG

K. Navas, Rico, Bulka-Kehrer, Bernat, Marquinhos, Kurzawa, Kimpembe, A. Diallo - Paredes, Kouassi, I. Gueye, Draxler - Di Maria, Neymar, Icardi, Cavani, Mbappé, Sarabia